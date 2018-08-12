Ярмоленко дебютировал в чемпионате Англии с поражения 0:4

"Вест Хэм" на выезде потерпел разгромное поражение от "Ливерпуля"

Украинский нападающий Андрей Ярмоленко впервые вышел на поле в матче английской Премьер-лиги. В воскресенье его команда "Вест Хэм" на выезде потерпела разгромное поражение от "Ливерпуля" со счетом 0:4 в первом туре чемпионата Англии сезона 2018/19.

В составе победителей дубль оформил Садио Мане (45-я и 53-я минуты), по мячу забили Мохамед Салах (19) и Дэниел Старридж (88).

Андрей Ярмоленко начал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 67-й минуте вместо Марко Арнаутовича.

В другом матче тура "Саутгемптон" на своем поле сыграл вничью с "Бернли" – 0:0.

Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" из "Боруссии" этим летом и присоединился к пришедшим в команду Райану Фредерику, Лукашу Фабиански, Исса Диопу, Джеку Уилширу, Андрею Ярмоленко, Фабиану Балбуэне и Фелипе Андерсону и Лукасу Пересу. Все они были приобретены под нового тренера – Мануэля Пеллегрини.

Часть предсезонной подготовки украинец пропустил из-за травмы, но накануне матча Пеллегрини заявил, что Ярмоленко полностью восстановился и готов выйти на поле. Кстати, британские эксперты поставили трансфер Ярмоленко на первое место в списке самых бессмысленных.