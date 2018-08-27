Фанаты "Дженоа" в первом домашнем матче сезона молчали 43 минуты, чтобы почтить память погибших

Фанаты "Дженоа" почтили память погибших при обрушении моста в Генуе 43 минутами тишины во время матча чемпионата Италии по футболу, сообщает Associated Press. Акция прошла в воскресенье в Генуе на матче Серии А с "Эмполи" (2:1). На 43-й минуте зрители начали аплодировать и скандировать "Генуя, Генуя". В этот момент на электронном табло стадиона появился список с именами жертв трагедии.

В полдень 14 августа в Генуе произошло обрушение одного из основных пилонов и большого пролета так называемого "моста Моранди" на автостраде А10. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. Жертвами этой трагедии стали 43 человека. Более 600 человек лишились крова, поскольку были вынуждены покинуть дома, расположенные вблизи виадука.

Напомним, что во втором туре чемпионата Италии было сыграно несколько ярких поединков. "Ювентус" обыграл "Лацио" 2:0, а новичок туринцев Криштиану Роналду снова ушел с поля без забитого гола. "Наполи" на своем поле в напряженном матче вырвал победу у "Милана" (3:2)