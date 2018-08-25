Второй тур чемпионата Италии: расписание и результаты матчей

Криштиану Роналду в составе "Ювентуса" сыграет с "Лацио" в субботу

В этот уикенд в чемпионате Италии проходят поединки второго тура Серии А. Действующий чемпион "Ювентус" со звездным новичком Криштиану Роналду в субботу примет римский "Лацио". В этот же день пройдет матч "Наполи" – "Милан". Расписание и результаты матчей второго тура чемпионата Италии:

Суббота, 25 августа:

19:00 "Ювентус" – "Лацио"

21:30 "Наполи" – "Милан"

Воскресенье, 26 августа:

19:00 СПАЛ – "Парма"

21:30 "Дженоа" – "Эмполи"

21:30 "Интер" – "Торино"

21:30 "Кальяри" – "Сассуоло"

21:30 "Удинезе" – "Сампдория"

21:30 "Фиоретина" – "Кьево"

21:30 "Фрозиноне" – "Болонья"

Понедельник, 27 августа:

21:30 "Рома" – "Аталанта"

Таблица чемпионата Италии:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 АТАЛАНТА 1 1 0 0 4-0 3 2 ЭМПОЛИ 1 1 0 0 2-0 3 3 ЮВЕНТУС 1 1 0 0 3-2 3 4 НАПОЛИ 1 1 0 0 2-1 3 5 РОМА 1 1 0 0 1-0 3 6 СПАЛ 1 1 0 0 1-0 3 7 САССУОЛО 1 1 0 0 1-0 3 8 УДИНЕЗЕ 1 0 1 0 2-2 1 9 ПАРМА 1 0 1 0 2-2 1 10 МИЛАН 0 0 0 0 0-0 0 11 ДЖЕНОА 0 0 0 0 0-0 0 12 САМПДОРИЯ 0 0 0 0 0-0 0 13 ФИОРЕНТИНА 0 0 0 0 0-0 0 14 КЬЕВО 1 0 0 1 2-3 0 15 ЛАЦИО 1 0 0 1 1-2 0 16 ТОРИНО 1 0 0 1 0-1 0 17 ИНТЕР 1 0 0 1 0-1 0 18 БОЛОНЬЯ 1 0 0 1 0-1 0 19 КАЛЬЯРИ 1 0 0 1 0-2 0 20 ФРОЗИНОНЕ 1 0 0 1 0-4 0

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