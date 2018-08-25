Второй тур чемпионата Италии: расписание и результаты матчей

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Криштиану Роналду в составе "Ювентуса" сыграет с "Лацио" в субботу

&quot;Ювентус&quot; с Криштиану Роналду примет &quot;Лацио&quot; в субботу. Фото AFP
"Ювентус" с Криштиану Роналду примет "Лацио" в субботу. Фото AFP

В этот уикенд в чемпионате Италии проходят поединки второго тура Серии А. Действующий чемпион "Ювентус" со звездным новичком Криштиану Роналду в субботу примет римский "Лацио". В этот же день пройдет матч "Наполи" – "Милан". Расписание и результаты матчей второго тура чемпионата Италии:

Суббота, 25 августа:

19:00 "Ювентус" – "Лацио"

21:30 "Наполи" – "Милан"

Воскресенье, 26 августа:

19:00 СПАЛ – "Парма"

21:30 "Дженоа" – "Эмполи"

21:30 "Интер" – "Торино"

21:30 "Кальяри" – "Сассуоло"

21:30 "Удинезе" – "Сампдория"

21:30 "Фиоретина" – "Кьево"

21:30 "Фрозиноне" – "Болонья"

Понедельник, 27 августа:

21:30 "Рома" – "Аталанта"

Таблица чемпионата Италии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  АТАЛАНТА 1 1 0 0 4-0 3
2  ЭМПОЛИ 1 1 0 0 2-0 3
3  ЮВЕНТУС 1 1 0 0 3-2 3
4  НАПОЛИ 1 1 0 0 2-1 3
5  РОМА 1 1 0 0 1-0 3
6  СПАЛ 1 1 0 0 1-0 3
7  САССУОЛО 1 1 0 0 1-0 3
8  УДИНЕЗЕ 1 0 1 0 2-2 1
9  ПАРМА 1 0 1 0 2-2 1
10  МИЛАН 0 0 0 0 0-0 0
11  ДЖЕНОА 0 0 0 0 0-0 0
12  САМПДОРИЯ 0 0 0 0 0-0 0
13  ФИОРЕНТИНА 0 0 0 0 0-0 0
14  КЬЕВО 1 0 0 1 2-3 0
15  ЛАЦИО 1 0 0 1 1-2 0
16  ТОРИНО 1 0 0 1 0-1 0
17  ИНТЕР 1 0 0 1 0-1 0
18  БОЛОНЬЯ 1 0 0 1 0-1 0
19  КАЛЬЯРИ 1 0 0 1 0-2 0
20  ФРОЗИНОНЕ 1 0 0 1 0-4 0

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Сегодня|Спорт

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