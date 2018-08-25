Второй тур чемпионата Италии: расписание и результаты матчей
Криштиану Роналду в составе "Ювентуса" сыграет с "Лацио" в субботу
В этот уикенд в чемпионате Италии проходят поединки второго тура Серии А. Действующий чемпион "Ювентус" со звездным новичком Криштиану Роналду в субботу примет римский "Лацио". В этот же день пройдет матч "Наполи" – "Милан". Расписание и результаты матчей второго тура чемпионата Италии:
Суббота, 25 августа:
19:00 "Ювентус" – "Лацио"
21:30 "Наполи" – "Милан"
Воскресенье, 26 августа:
19:00 СПАЛ – "Парма"
21:30 "Дженоа" – "Эмполи"
21:30 "Интер" – "Торино"
21:30 "Кальяри" – "Сассуоло"
21:30 "Удинезе" – "Сампдория"
21:30 "Фиоретина" – "Кьево"
21:30 "Фрозиноне" – "Болонья"
Понедельник, 27 августа:
21:30 "Рома" – "Аталанта"
Таблица чемпионата Италии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|АТАЛАНТА
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|2
|ЭМПОЛИ
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|3
|ЮВЕНТУС
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|4
|НАПОЛИ
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|5
|РОМА
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|6
|СПАЛ
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|7
|САССУОЛО
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|8
|УДИНЕЗЕ
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|9
|ПАРМА
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|10
|МИЛАН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11
|ДЖЕНОА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|12
|САМПДОРИЯ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|13
|ФИОРЕНТИНА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|14
|КЬЕВО
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|15
|ЛАЦИО
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|16
|ТОРИНО
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|17
|ИНТЕР
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|18
|БОЛОНЬЯ
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|19
|КАЛЬЯРИ
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|20
|ФРОЗИНОНЕ
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
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