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Фанаты кричали "просто умри", пока медики пытались спасти болельщика после сердечного приступа

Сегодня, 15:28

45-летний мужчина скончался на трибунах, а поведение фанатов вызвало возмущение в сети

Фото: AFP
Фанаты кричали "просто умри", пока медики пытались спасти болельщика после сердечного приступа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e7f/7a9/5c7e7f7a93ff3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e7f/7a9/5c7e7f7a93ff3.jpg Футбол 45-летний мужчина скончался на трибунах, а поведение фанатов вызвало возмущение в сети

45-летний болельщик "Кальяри" Даниэле Атцори скончался во время матча 28-го тура итальянской Серии А с "Фиорентиной" (2:1). Как сообщает Football Italia, в концовке встречи у Атцори произошел сердечный приступ. На трибуну оперативно прибыли медики, однако им не удалось спасти жизнь мужчины, несмотря на применение дефибриллятора.

Во время оказания помощи болельщику группа фанатов "Фиорентины" начала скандировать в сторону хозяйской трибуны "Просто умри", и это вызвало возмущение собственных товарищей. Также инцидент стал обсуждаемым в сети. Пользователи осуждают поведение фанатов, которые допустили нелицеприятные выкрики в такой ситуации. На 13-й минуте матча трибуны аплодисментами почтили память бывшего защитника "фиалок" Давиде Астори, также скончавшегося от сердечного приступа год назад. Кстати, как мы сообщали ранее, двух врачей подозревают в непредумышленном убийстве капитана "Фиорентины". У Давиде Астори были проблемы с сердцем, но врачи написали, что он полностью здоров

"Фиорентина", набрав 37 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, "Кальяри" (30) – 13-е.

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Тег чемпионат Италии, Фиорентина, Кальяри, сердечный приступ, болельщик

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Championat.ru

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