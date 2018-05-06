Фанаты "Манчестер Сити" выбежали на поле после ничьей с аутсайдером

Завоевавший чемпионство "МанСити" не смог обыграть одного из аутсайдеров – "Хаддерсфилд Таун"

Лидер английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Хаддерсфилд Таун" в матче 37-го тура. Встреча состоялась в воскресенье в Манчестере и завершилась со счетом 0:0.

После финального свистка сотни фанатов "МанСити" выбежали на поле. Некоторые из них пытались сделать селфи с футболистами, часть игроков окружила вратаря команды гостей Райана Шефилда.

"Манчестер Сити", ранее досрочно ставший чемпионом Англии, набрал 94 очка. На счету "Хаддерсфилда" 36 очков и 16-е место в турнирной таблице чемпионата.

Позже в воскресенье в чемпионате Англии состоится центральный матч 37 тура: встретятся "Челси" и "Ливерпуль". В турнирной таблице "Ливерпуль" занимает третье место, отставая от идущего вторым "Манчестер Юнайтед" на 5 очков и опережая идущий четвертым "Тоттенхэм" на одно очко. "Челси" идет на пятом месте (66 очков). Матч "Челси" – "Ливерпуль" начнется в 18:30 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.

Накануне "Ливерпуль" в Риме проиграл "Роме" со счетом 2:4, но вышел в финал Лиги чемпионов благодаря домашней победе 5:2. Голы и моменты матча "Рома" – "Ливерпуль" – 4:2 – видео на нашем сайте.



