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"Фанаты могут спать спокойно": отец Неймара рассказал, останется ли сын в "ПСЖ"

Сегодня, 15:30

Контракт бразильского нападающего и французского "ПСЖ" рассчитан до 2022 года

Неймар смотрит футбол на трибуне
Неймар смотрит футбол на трибуне. Фото: AFP

Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар не намерен покидать французский клуб. Об этом заявил отец футболиста, слова которого приводит as.com. Он напомнил, что контракт "ПСЖ" с футболистом заключен до 2022 года. Неймар – офоциально самый дорогой футболист в истории, его трансфер в "ПСЖ" из "Барселоны" обошелся в 222 миллиона евро.

"Неймар выразил свое желание играть в "ПСЖ" два года назад. Так что фанаты могут спать спокойно: сегодня Неймар не хочет покидать клуб, он хочет остаться в "ПСЖ", – заявил отец игрока.

"Он хочет вернуться на поле и помочь клубу завоевать титулы. Контракт с "ПСЖ" долгосрочный, мы только во втором сезоне", – добавил Неймар-старший.

Неймар восстанавливается после травмы, полученной в конце января этого года. На этой неделе он возобновил тренировки с мячом и, как ожидается, вернется к игре через две недели. Ранее СМИ сообщали, что в услугах бразильца заинтересован мадридский "Реал", а также, что Неймар хотел бы вернуться в "Барселону".

Ранее мы писали, что на Неймара завели дело за критику судей после вылета "ПСЖ" из Лиги чемпионов. Бразильский нападающий выругался на судей в соцсетях, а также пытался прорваться в судейскую комнату после матча с "МЮ".

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Тег чемпионат Франции, псж, Неймар

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Источник:

AS.com

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