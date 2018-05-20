Фанаты "Реала" массово сдают билеты на киевский финал Лиги чемпионов из-за цен

Более двух тысяч болельщиков испанского клуба решили не ехать в Украину из-за цен на перелет и проживание

Более двух тысяч фанатов "Реала" сдали билеты на финал Лиги чемпионов, который пройдет в Киеве 26 мая. Причины – большие сложности и цена перелета в столицу Украины, а также слишком высокие цены на жилье в Киеве.

Всего в лотерее за право получить один из выделенных 12802 билетов для "Реала" приняли участие 24268 владельцев абонементов испанского клуба. Тем не менее, после проведения лотереи уже около 2200 фанов отказались от своих билетов на финал ЛЧ, объясняя это проблемами с логистикой и ценами, сообщает Independent.

Журналисты подсчитали, что путь на машине из Мадрида в Киев может занять приблизительно 34 часа беспрерывной езды. Сообщается, что британские фанаты испытывают схожие проблемы: малое количество рейсов в Киев и слишком высокие цены на них. Цены на перелет Ливерпуль – Киев – Ливерпуль доходили до тысячи фунтов.

Многие британские фанаты выбрали рейсы в Польшу, чтобы дальше оттуда ехать в Украину. Самыми популярными стали Люблин, Варшава и Краков.

Самое дешевое жилье в Киеве на 26 мая на сайте booking.com на данный момент – это комната в квартире за 10 000 гривен в сутки.

Ранее мы писали, что российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов намерен приехать в Киев и поддержать Криштиану Роналду в матче "Реал" – "Ливерпуль".