Фанаты "Спартака" выступили против перехода в команду экс-игрока "Динамо"

Сегодня, 21:04

Ранее Еременко защищал цвета ЦСКА и был дисквалифицирован за употребление кокаина

Роман Еременко. Фото ФК ЦСКА
Роман Еременко. Фото ФК ЦСКА

Группа фанатов московского "Спартака" выступила против перехода бывшего полузащитника киевского "Динамо" Романа Еременко в стан "красно-белых". Ранее игрок сборной Финляндии выступал в московском ЦСКА.

"Не считаем этот трансфер удачным для нашего клуба как в игровом плане, так и, главное, в плане атмосферы внутри коллектива. Почему атмосферы? Зимой в клуб перешел младший брат Романа Еременко – Сергей. Сейчас подтягивается старший брат, не с самой хорошей репутацией. Плюс у них один и тот же агент, который привозит в последнее время игроков в "Спартак" (в том числе и "бесплатно"). Эти факторы могут внести дисбаланс внутри костяка команды и оказать негативное влияние на игру клуба.

Мы против! Мы оставляем за собой право на реакцию негативного характера в отношении всех, кто причастен к трансферу данного персонажа", – говорится в заявлении группы фанатов "Спартака".

Напомним, ранее сообщилось, что у ЦСКА была договоренность с Еременко о том, что он вернется в клуб после отбытия дисквалификации за употребление кокаина и будет проводить тренировки с "армейцами". Финский футболист имеет право возобновить тренировки с 7 августа, а принять участие в официальном матче – с 10 октября.

Напомним, что недавно ЦСКА стал обладателем Суперкубка России. В матче за трофей армейцы обыграли "Локомотив".
футбол, чемпионат России, Спартак Москва, ЦСКА Москва, Роман Еременко

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Источник:

Championat.ru

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