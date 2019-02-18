Фаны "Айнтрахта" в Украине выучили слова "голубцы" и "маршрутка"

"Орлы" полюбили ничьи: у "Айнтрахта" четвертый подряд "мир" в Бундеслиге, в четверг – ответка против "Шахтера"

"Айнтрахт". Франкфуртцы снова не смогли одолеть команду из первой четверки. Они уже седьмые. Фото: AFP

Фаны "Айнтрахта" в Украине выучили слова "голубцы" и "маршрутка" Алексей Исаенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/9e1/171/5c69e117156d6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/9e1/171/5c69e117156d6.jpg 2019-02-18T10:02:00+02:00 Футбол "Орлы" полюбили ничьи: у "Айнтрахта" четвертый подряд "мир" в Бундеслиге, в четверг - ответка против "Шахтера"

На промежуточном отрезке двухматчевого противостояния с "Шахтером" в Лиге Европы "Айнтрахт" сыграл с одним из лидеров Бундеслиги. Из Харькова "орлы" вернулись в пятницу, во второй половине дня. А уже в воскресенье днем их ждал матч с менхенгладбахской "Боруссией" в 22 туре чемпионата Германии.

ПОЕЗДКА В ХАРЬКОВ. Солнечный, почти весенний день, на термометре – градусов 15. Два часа до начала матча. Все билеты, как всегда, раскуплены. Найти среди более 50 тысяч болельщиков тех, кто побывал два дня назад в Харькове, оказалось намного проще, чем думалось. Женщина лет 40, моя соседка в переполненном трамвае, в разговоре с друзьями невзначай упомянула харьковский метрополитен.

— Вы были на матче в Украине? — с недоверием поинтересовался я. Ответ был утвердительным. Оказалось, выезд на матч с "Шахтером" для Хайке Гельс был в этом сезоне не единственным — она ездила и на Кипр, и в Рим. "Ни секунды не раздумывала, как только стали известны результаты жеребьевки — сразу же взяла билеты на рейс "Люфтганзы" до Киева, туда и обратно. Это уже не первая моя поездка в Украину — на Евро-2012 была в Киеве и во Львове. В Харьков добиралась ночным поездом. Было уютно, весело, казалось, все купе были заняты немецкими фанатами. Обратно в Киев пришлось лететь самолетом — все билеты на поезд были раскуплены. Мы отлично провели время. Очень вкусно поели — вареники, голубцы и совсем недорого. Люди очень приветливые. Жаль, мало кто говорит по-английски".

Попрощавшись со смелой поклонницей "Айнтрахта", пошел к стадиону. Бросилось в глаза обилие оранжевого цвета. Многие болельщики уже успели приобрести матчевые шарфы "Айнтрахт" — "Шахтер", наполовину окрашенные в цвета донецкого клуба. Действо на сцене, установленной у клубного музея, за час до начала матча было уже в самом разгаре. На этот раз Док Херманн ("Сегодня" уже рассказывала о главном коллекционере "Айнтрахта") был одним из ведущих. Главной темой, наряду с актуальным матчем с "Боруссией", были конечно же встречи с "Шахтером". Любопытен был рассказ фаната со стажем Бориса Вольбертса. Со сцены он поведал о 8-дневном выезде (!) на матч в Харьков. Вспомнил о своей первой поездке в Украину — в 1993 "Айнтрахт" играл с "Днепром" в Кубке УЕФА. Борис пожаловался, что ему никак не дается русский, но при этом очень чисто произнес слово "маршрутка". Позже пообщался с "Сегодня". Оказалось, Вольбертс взял отпуск и за неделю совершил "кругосветное" футбольное путешествие. После матча в Лейпциге (там "Айнтрахт" гостил неделю назад) направился в Прагу, оттуда полетел в Бухарест. Заодно побывал на топ-матче чемпионата Румынии "Университатя" — "Клуж". Затем на "маршрутке" (вот оно, ключевое слово!) добрался в Черновцы. Железной дорогой — в Киев. Оттуда — в Харьков...

СЮРПРИЗ ОТ КОУЧА. Ади Хюттер снова удивил стартовым составом. Если в четверг он оставил в запасе лучшего форварда Бундеслиги (по версии "Киккер") Аллера, решив поберечь француза от харьковских морозов, то на этот раз остался на скамейке бомбардир-вундеркинд Йович. Ротацию в линии атаки немецкая команда может себе позволить. А вот отсутствие в заявке замененного в Харькове из-за проблем с икроножными мышцами Себастиана Роде — это уже проблема. Возможно, именно его не хватало франкфуртцам в дебюте — гости атаковали остро и не раз имели хорошие моменты, но транжирили их безбожно. А у "орлов" впереди не клеилось — ошибка за ошибкой. Достаточно сказать, что вратарю "Боруссии" Зоммеру пришлось впервые по-настоящему вступить в игру аж на 39-й минуте — после дальнего удара Костича. Тем неожиданнее стал итог первого тайма: уже на добавленной минуте, после розыгрыша углового, да Коста ударом из пределов штрафной отправил мяч в сетку. После перерыва больше и лучше атаковали хозяева. Вдохновленная игрой и счетом на табло фанатская трибуна "Айнтрахта" вдруг зарядила непривычное многотысячное: "Давай! Давай!" (да-да, по-русски, видимо, готовится к матчу с "Шахтером"), — не смолкавшее довольно долго. Однако желаемый импульс "орлы" не получили. Наоборот, минут за 10 до конца упустили из вида Закарию, и тот сравнял счет (1:1). "Айнтрахт" в четвертый раз подряд сыграл в Бундеслиге вничью, позволив конкурентам вытеснить себя за пределы зоны еврокубков.

Аксель Хелльманн: "Было у нас в Харькове и "для сугреву". Там ведь холодно!"

Руководящая "верхушка" "Айнтрахта" в полном составе посетила матч в Харькове.

— Путешествие в Украину было отменным, нам очень понравилось, — рассказал "Сегодня" член правления клуба Хелльманн. — Вместе с президентом Петером Фишером и коллегой Оливером Франкенбахом, а также с представителями Генерального консульства Германии в Украине, мы посетили одну из харьковских школ, учащиеся которой изучают немецкий язык. Дети отлично говорят по-немецки! Мы провели там футбольную викторину — я лично вручил победителю два билета на матч. На встрече с директоратом "Шахтера" гостеприимные хозяева сделали немало комплиментов в адрес "Айнтрахта", однако пообещали оставить нас за бортом еврокубка. В этот момент подумалось: "В самоуверенности им не откажешь!". Но основания для этого у "Шахтера" солидные — у вас очень хорошая, мощная команда.

— Президент клуба Петер Фишер в прямом эфире немецкого телеканала похвастался двумя рюмками водки, выпитыми "для сугреву". Вам тоже довелось попробовать традиционный украинский напиток?

— Не без этого (улыбается), было ведь довольно холодно.

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АВТОР: Алексей Исаенко Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.