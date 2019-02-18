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Фартовый Мартинш и его Фортунис: чем живет "Олимпиакос" накануне матча с "Динамо"

Сегодня, 10:36

"Олимпиакос" перед ответным поединком с киевлянами в Лиге Европы разгромил АЕК в чемпионате Греции

Фортунис. Капитан спасает положение: два мяча и фаны в восторге. Фото twitter.com/olympiacos_org
Фортунис. Капитан спасает положение: два мяча и фаны в восторге. Фото twitter.com/olympiacos_org.
Фартовый Мартинш и его Фортунис: чем живет "Олимпиакос" накануне матча с "Динамо" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/9e2/5b8/5c69e25b8e035.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/9e2/5b8/5c69e25b8e035.jpg Футбол "Олимпиакос" перед ответным поединком с киевлянами в Лиге Европы разгромил АЕК в чемпионате Греции

Буквально за две недели игроки и фанаты греческого гранда опустились с небес на землю. После шикарного старта в 2019 году, когда были одержаны четыре победы подряд, "Олимпиакос" не справился сначала с первым серьезным испытанием – проиграл лидеру ПАОКу (1:3), потеряв все шансы на чемпионство. И в прошлый четверг со вторым – упустил победу в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с "Динамо", усложнив выполнение задачи пройти как можно дальше в еврокубке.

Дошло до того, что наставнику Педру Мартиншу пригрозили отставкой. Причем, она могла состояться до отъезда команды в Киев, если б "Олимпиакос" не сдал бы и третий важный экзамен. А именно – потерял очки в воскресном матче с АЕКом, с которым теперь конкурирует за третье место. Коуч хозяев на эксперименты не пошел и выставил на игру тот же состав, что и в мидуик противостоял "Динамо". Первый тайм – и до провала было рукой подать. К перерыву подопечные португальца "горели" 0:1, пропустив от Понсе уже на третьей минуте.

Но вторая половина матча перевернула все. "Олимпиакос" провел четыре безответных мяча и разгромом завершил важную для себя встречу. Героем же стал Фортунис. Он вновь отличился, на этот раз сделал это дважды. По одному мячу провели в ворота соперника Камара и Хассан. Теперь для "Оли" в чемпионате Греции все ясно: до "золота" далеко (6 очков плюс матч в запасе у ПАОКа), второе место практически забранировано (8 очков от АЕКа). Остался лишь один вопрос — Лига Европы. Букмекеры в греках разуверились: на их проход дают коэффициент 3,00. Украинец АЕКа Дмитрий Чигринский, хотя и восстановился после травмы, но на поле так и не вышел, просидев все 90 минут на скамейке запасных.

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Тег Динамо Киев, Олимпиакос, чемпионат Греции, АЕК Греция

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Сегодня|Спорт

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