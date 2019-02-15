Тренер "Динамо" после 2:2 в Греции: "Шансы все еще 50 на 50"
Олимпиакос vs Динамо: киевляне вырвали ничью на 90-й. Греки вздыхают: "Не можем выиграть с позиции силы"
В первом матче 1/16 Лиги Европы тренер "Динамо" Александр Хацкевич выпустил против "Олимпиакоса" состав без особых сюрпризов. В опорной зоне, где на сборах наигрывался бразилец Че Че, вышел Шепелев. На острие поставил новичка Франа Соля, хотя в спаррингах был результативен Русин (4 гола против нуля у испанца). Не до конца здоровый Кадар сказал, что сыграть не сможет, и его в центре обороны заменил Шабанов.
Именно центр обороны киевлян не разобрался, когда Хассан открывал счет: уже на 9-й минуте он расстрелял Бойко с угла вратарской. А потом были два "ассиста" правого защитника киевлян Кендзеры. Сначала чуть не отдал голевой пас соперникам: катнул мяч своему вратарю, но пас перехватил Фортунис, и повезло, что грек пробил в штангу. Но вскоре Кендзера реабилитировался впереди: догнал уходящий мяч в подкате и прострелил с фланга — а Буяльский вколотил в ворота, 1:1. Но на перерыв ушли с 2:1 в пользу греков: Диаш подхватил мяч метрах в 30 от ворот, Шапаренко рядом не особо мешал, и тот круто зарядил издали.
"Это самый слабый "Олимпиакос", который противостоит украинским клубам, — сказал мой сосед на трибуне журналист Кристос. — Я видел матчи здесь против "Металлиста" в 2012-м и "Днепра" в 2015-м, но сейчас мы слабее. Нет лидера, да и сам состав слабее. Тренер Мартинш хорош, но ему не хватает исполнителей. Фортунис, пожалуй, единственный, кто может сыграть нестандартно. В "Олимпиакосе" говорят, что собираются пройти в Лиге Европы далеко. Это правильно, хоть и не совсем выполнимо".
После перерыва гости увеличили процент владения мячом, но без особой остроты. А у "Олимпиакоса" был, например, выход один на один Поденсе, пробившего мимо... Но счет все-таки стал равным. Это Вербич хорошо подстроился под скидку Цыганкова — 2:2! "В этом весь "Олимпиакос", — отреагировал мой сосед Кристос. — Они не могут выиграть с позиции силы. Сейчас "Динамо" наказало нас. Справедливо, но не без удачи".
Киевляне увезли домой комфортный счет, но Хацкевич говорит: "Шансы все еще 50 на 50. В перерыве попросил ребят действовать более агрессивно, и, думаю, сегодня мы выглядели на неплохом уровне".
Обзор матча "Олимпиакос" – "Динамо" – 2:2
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