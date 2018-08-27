Федерация футбола Египта игнорирует Мохамеда Салаха

Звездный футболист возмущается, что чиновники не отвечают на его сообщения

Нападающий английского "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах заявил, что Египетская футбольная ассоциация (EFA) игнорирует его сообщения и не отвечает на письма его адвоката.

"Если футбольная федерация пытается решить проблемы игроков своей страны, чтобы они чувствовали себя комфортно, это нормальная ситуация. Но в действительности я вижу обратную картину. Ненормально, что мои сообщения и письма моего адвоката игнорируются... Я не знаю, почему это происходит. Неужели у вас нет времени ответить нам?" – задался вопросом Салах в своем микроблоге в Twitter.

Представитель футболиста Рами Аббас Исса на своей странице в Twitter в свою очередь заявил, что попросил предоставить гарантии, что нарушения правил использования имиджевых прав Салаха не повторятся. "Пока они нам не ответили", – отметил Исса.

Весной сообщалось, что Салах выразил недовольство в связи с размещением своего изображения на самолете, перевозящем игроков сборной. Причиной конфликта стало то, что EFA без согласования с игроком разместила его изображение на воздушном судне, предоставленном одной из телекоммуникационных компаний. Салах имеет спонсорский контракт с другой компанией. Впоследствии EFA сообщила, что пошла игроку навстречу и выполнила его требования.

Напомним, что за приз футболиста года УЕФА поборются Роналду, Салах и Модрич. Стал известен шорт-лист номинантов на звание лучшего игрока сезона-2017/18.