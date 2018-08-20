За приз футболиста года УЕФА поборются Роналду, Салах и Модрич

Сегодня, 15:55

Стал известен шорт-лист номинантов на звание лучшего игрока сезона-2017/18

Лука Модрич, Криштиану Роналду и Мохамед Салах могут стать игроком года по версии УЕФА
Лука Модрич, Криштиану Роналду и Мохамед Салах могут стать игроком года по версии УЕФА

УЕФА на официальном сайте объявил тройку номинантов на звание лучшего игрока сезона-2017/18. В список вошли нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах и полузащитник "Реала" Лука Модрич. Награда будет вручена 30 августа во время гала-вечера, в рамках которого состоится жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов-2018/19.

Напомним, что перед началом нового сезона Криштиану Роналду покинул "Реал" и за 112 миллионов евро перешел в "Ювентус". После этого мадридский клуб установил антирекорд посещаемости, а сам португальский футболист в первом матче в Серии А голов не забил.

Мохамед Салах в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги (32 гола) и сыграл в финале Лиги чемпионов в Киеве, где получил травму, но смог восстановиться к старту чемпионата мира 2018 года. На чемпионате мира сборная Египта заняла последнее место в группе.

Полузащитник "Реала" Лука Модрич выиграл Лигу чемпионов с "Реалом" и занял второе место на чемпионате мира 2018 со сборной Хорватии, а также получил "Золотой мяч" лучшему футболисту ЧМ-2018.
Криштиану Роналду, Мохамед Салах, Лука Модрич

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Сегодня|Спорт

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