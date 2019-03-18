ФФУ перенесла матчи Кубка и чемпионата Украины из-за президентских выборов: новые даты
В Федерации учли письмо от Национальной полиции и просьбу главного тренера сборной
Исполнительный комитет Федерации футбола Украины согласился с предложением Премьер-лиги о внесении изменений в план-календарь текущего сезона. Было принято решение перенести с 30 марта на 3 апреля матчи 23-го тура УПЛ для клубов, которые являются участниками 1/4 финала Кубка Украины. Клубы, которые не участвуют в 1/4-й финала, могут провести матчи 23-го тура 6 апреля. В свою очередь, матчи 1/4 финала Кубка Украины перенесли с 3 апреля на 6-7 апреля. Напомним, что "Шахтер" и "Динамо" сыграют между собой в 1/4 финала Кубка Украины.
Матчи 26-го тура УПЛ перенесли с 20 апреля на 24 апреля. А дату проведения матчей 1/2 финала Кубка Украины определят дополнительно.
Матчи 32-го тура УПЛ перенесли с 26 мая на 30 мая. Матчи плей-офф между командами Премьер-лиги и Первой лиги перенесли с 29 мая и 2 июня на 4 июня и 8 июня соответственно.
Изменения обусловлены проведением выборов Президента Украины. О необходимости привлечения максимального количества правоохранителей к их обеспечению сообщила в письме Национальная полиция Украина. Также учтено ходатайство главного тренера национальной сборной Украины Андрея Шевченко о переносе 32-го тура УПЛ на конец мая, чтобы лучше подготовиться к июньским матчам сборной в отборе на Евро-2020.
В прошлом финале Кубка Украины встречались "Шахтер" и "Динамо":
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