ФИФА отреагировала на информацию о секретной операции Катара для победы на выборах хозяйки ЧМ-2022

Сегодня, 19:55

Журналисты утверждали, что ФИФА должна была лишить Катар право проведения мундиаля

Фото AFP
Фото AFP

Представитель ФИФА сообщил, что организация уже проводила тщательное расследование по выборам хозяев чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. Ранее сообщалось, что Катар в обход правил ФИФА обращался к экс-агентам ЦРУ и пиар-компаниям для того, чтобы дискредитировать своих конкурентов на выборах страны-хозяйки ЧМ-2022.

"Что касается тендера на проведение чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах, то, как вам известно, тщательное расследование было проведено (экс-главой следственной палаты комитета по этике) Майклом Гарсией, и его выводы содержатся в отчете, опубликованном на официальном сайте ФИФА.

В целом, жалобы по поводу возможных нарушений кодекса по этике ФИФА могут подаваться через конфиденциальный механизм передачи сообщений ФИФА", – сказал представитель ФИФА.

В июне 2017 года ФИФА опубликовала полный отчет Гарсии о расследовании процедуры выборов стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

Нарушений в выборах хозяев двух турниров, которыми стали Россия и Катар, обнаружено не было.

Ранее сообщалось, что Катар могут лишить ЧМ-2022 из-за конфликта с соседями. Инвесторы рискуют, вкладывая в инфраструктуру будущего чемпионата мира 200 миллиардов долларов.

Напомним, что бывший чиновник ФИФА требовал у Катара 80 миллионов долларов за голос при выборе хозяина ЧМ-2022. Обвиняемый летом 2014 года скончался из-за сердечной недостаточности.

Также стало известно, что 10-летней дочери члена ФИФА перечислили 2 млн долларов перед голосованием по ЧМ в Катаре.
футбол, ФИФА, ЧМ-2022

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