ФИФА ужесточает наказание за расизм – 10 матчей дисквалификации

Новый дисциплинарный кодекс вступит в силу на следующей неделе

ФИФА подготовила новый дисциплинарный кодекс. Фото: AFP

Международная федерация футбола (ФИФА) в два раза увеличит минимальное наказание за расистские инциденты во время футбольных матчей. Теперь нарушителей будут дисквалифицировать минимум на 10 игр.

Более строгое рассмотрение заявлений о расизме и дискриминации является ключевой темой измененного дисциплинарного кодекса ФИФА, который вступит в силу на следующей неделе.

В ФИФА также заявили, что лица, пострадавшие от расизма, могут быть приглашены соответствующим судебным органом для устного или письменного заявления.

Напомним, что во время женского чемпионата мира по футболу камерунские футболистки обвинили ФИФА в расизме из-за гола в их ворота, который был засчитан после применения системы видеоассистента (VAR). Инцидент произошел в поединке Англия – Камерун (3:0). В концовке первого тайма англичанки забили второй гол, но арбитр отменил его, зафиксировав положение "вне игры". Но затем судья благодаря VAR поменял решение.

А защитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Дэнни Роуз признался, что хочет завершить карьеру из-за расизма. Ранее во время матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между англичанами и командой Черногории (5:1) в его адрес прозвучали расистские кричалки.

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