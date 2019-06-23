VAR – это расизм: камерунские футболистки плевались в соперниц и отказывались выходить на матч ЧМ
Продолжение матча 1/8 финала женского ЧМ оказался под угрозой срыва
Камерунские футболистки обвинили ФИФА в расизме из-за гола в их ворота, который был засчитан после применения системы видеоассистента (VAR), сообщает Daily Mail. Инцидент произошел в сегодняшнем матче 1/8 финала женского чемпионата мира Англия – Камерун (3:0). В концовке первого тайма англичанки забили второй гол, но арбитр отменил его, зафиксировав положение "вне игры". Но затем судья благодаря VAR поменял решение.
Автор гола – в центре кадра
Некоторые из камерунок, уходя с поля, обвинили ФИФА в расизме, и не хотели выходить на второй тайм. Продолжения матча удалось добиться благодаря вмешательству представителя ФИФА, который напомнил камерункам об их обязанностях в матче.
Кстати, в этом же матче произошел еще один спорный момент. Футболистка камерунской сборной Августина Ежанге в одном из эпизодов плюнула на руку сопернице. Тони Дагган возмутилась и принялась апеллировать к рефери, но судья наказал африканку только желтой карточкой, хотя мог использовать VAR.
Напомним, что ранее на женском ЧМ-2019 тезка Криштиану Роналду устроила Ямайке "ужас из песни". Ямайские футболистки повторили счет знаменитого хита группы "Чайф". Кристиана Джирелли, как и португалец, выступает в составе "Ювентуса".
Также мы писали, что красавица из Германии стала героиней матча чемпионата мира по футболу. Немцы обыграли Испанию благодаря единственному голу Сары Дебриц.
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