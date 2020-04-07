ФИФА вынесла революционное решение относительно текущего сезона

Также в организации разрешили продлевать контракты с футболистами

ФИФА на своем официальном сайте объявила об изменениях в структуре футбольных соревнований из-за пандемии коронавируса. Организация разрешила продлевать контракты, рассчитанные до 30 июня 2020 года, на срок, необходимый для завершения сезона-2019/20. Контракты, которые должны были вступить в силу этим летом, начнут действовать с началом нового сезона. При этом сроки завершения сезона-2019/20 и начала сезона-2020/21 не называются.

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ФИФА также посоветовала искать баланс между клубами и игроками в отношении потенциальных сокращений зарплат. Во внимание должны приниматься ситуация с распространением инфекции в каждой отдельной стране и экономическое положение клуба. ФИФА в своем заявлении пообещала, что готова проявить гибкость в отношении трансферного окна и сделает так, чтобы межсезонье пришлось на период между двумя сезонами.

Кстати, ФИФА увеличит возрастной лимит для участников Олимпиады.

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