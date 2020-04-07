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"Динамо" подтвердило жалобу в ФИФА на бразильские клубы: задолжали крупную сумму

7 апреля, 10:09

Александр Трикиша

ФИФА обязала "Сан-Паулу" и "Коринтианс" погасить долги перед "Динамо"

Киевское "Динамо" подтвердило информацию, что обратилось в ФИФА с жалобой на бразильские клубы "Сан Паулу" и "Коринтианс" по поводу невыплат платежей за трансферы Че Че и Сидклея. Согласно контрактам, бразильцы должны были выплатить всю сумму за игроков несколькими траншами, но не сдержали обязательств.

В случае с Че Че трансферная компенсация должна была выплачиваться несколькими платежами до января 2021 года. Однако "Сан Паулу" не оплатил оговоренную часть трансферной компенсации в августе 2019 года, а также не осуществил все последующие платежи. Поэтому киевляне обратились в ФИФА, которая подтвердила правомерность требований "Динамо" и обязала "Сан Паулу" выплатить как просроченный платеж, так и все другие платежи. Тем не менее, "Сан Паулу" продолжает затягивать время и заявил об обращении в Спортивный суд.

Напомним, в "Динамо" бразилец перешел летом 2018 года из "Палмейраса", и с тех пор провел за первую команду 16 матчей (9 в чемпионате Украины, 1 в Кубке, 1 в Суперкубке страны, 1 в квалификации Лиги чемпионов и 4 в Лиге Европы).

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"Коринтианс" должен был сделать платеж по аренде Сидклея до 1 марта 2020 года, но деньги так и не поступили на счета киевлян. "Динамо" снова обратилось в ФИФА за взысканием соответствующих средств, а также применением санкций, предусмотренных контрактом.

Бразилец перешел в "Динамо" в июле 2018 года из "Атлетико Паранаэнсе". За полтора сезона Сидклей не смог закрепиться в основном составе "Динамо", проведя во всех турнирах 23 матча (17 – в чемпионате Украины, 1 – в розыгрыше национального Кубка и 5 – в Лиге Европы) и забив один мяч.

Смотрите, как "Динамо" обыграло "Александрию" в чемпионате Украины:

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Динамо Киев ФИФА чемпионат Бразилии Коринтианс Сан-Паулу Че Че Сидклей

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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