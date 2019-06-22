Филиппо Индзаги возглавил клуб второго дивизиона Италии

Экс-тренер "Милана" будет работать в команде "Беневенто"

Новый клуб Индзаги. Фото: Instagram

Бывший главный тренер "Милана", "Венеции" и "Болоньи" Филиппо Индзаги возглавил команду второго дивизиона чемпионата Италии "Беневенто". Контракт 45-летнего специалиста рассчитан до 30 июня 2020 года с возможностью продления на один год.

Последним местом работы чемпиона мира 2006 года была "Болонья", из которой он был уволен в конце января.

В сезоне-2018/19 "Беневенто" занял третье место в Серии В, однако в плей-офф за право выступать в Серии А проиграл "Читтаделле".

Напомним, что 44-летний Филиппо Индзаги свои лучшие годы в качестве футболиста провел в "Милане", где в течение нескольких лет играл на острие атаки вместе с Андреем Шевченко. Индзаги выступал за "россонери" с 2001 по 2012 года, а Шева играл в итальянском гранде в 1999-2006 годах, а затем в 2008-2009 на правах аренды из "Челси".

В прошлом году появились сообщения, что Филиппо Индзаги может возглавить сборную Албании, но этого в итоге не произошло.

Ранее мы писали, что бывший тренер "Шахтера" Паулу Фонсека получил от "горняков" оригинальную футболку. Место Паулу Фонсеки в "Шахтере" занял Луиш Каштру.

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