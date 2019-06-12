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Тренером "Шахтера" стал португалец Луиш Каштру – официально

12 июня, 15:27

Португальский специалист начал карьеру 21 год назад и за это время успел поработать с девятью командами

Луиш Каштру - новый тренер "Шахтера"
Луиш Каштру - новый тренер "Шахтера". Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В среду стало известно, кто заменит Паулу Фонсеку у руля "горняков". 12-кратный чемпион Украины "Шахтер" подписал контракт с португальским тренером Луишем Каштру. Соглашение с 57-летним специалистом вступает в силу 12 июня и рассчитано на два года. Каштру стал 33-м тренером в истории "Шахтера".

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Новый тренер "Шахтера", полное имя которого звучит как Луиш Мануэль Рибейру де Каштру, родился 3 сентября 1961 года в Мондройнше, Португалия.

За время карьеры в качестве футболиста выступал на позиции правого защитника в таких клубах, как "Униан Лейрия" (1978–1985), "Виеренше" (1981/82), "Витория Гимарайнш" (1985–1987), "Элваш" (1987–1990), "Фафи" (1989/90), "Агеда" (1990–1997).

Тренерскую карьеру Луиш Каштру начал 21 год назад. За это время работал с такими командами, как "Агеда" (1998–2000), "Мельяда" (2000/01), "Эстаррейа" (2001–2003), "Санжуаненсе" (2003/04), "Пенафиел" (2004–2006), Академия "Порту" (2006–2013), "Порту Б" (2013–2014), "Порту" (март – июнь 2014), "Порту Б" (2014–2016), "Риу Аве" (2016–2017), "Шавиш" (2017–2018), "Витория Гимарайнш" (2018–2019).

Напомним, что Паулу Фонсека вчера стал тренером "Ромы". Португальский тренер сделал три "золотых дубля" и сделал "Шахтер" абсолютным лидером украинского футбола.

Напомним, чемпионом Украины, в третий раз кряду и в 12-й в истории, стал "Шахтер":

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Тег тренер, чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Луиш Каштру

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Источники:

Официальный сайт ФК "Шахтер" , Сегодня|Спорт

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