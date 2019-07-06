Финал Кубка Америки Бразилия – Перу: когда начало и где смотреть
Главный матч американского футбола состоится 7 июля и будет показан на спутниковом ТВ
В воскресенье в Рио-де-Жанейро на легендарном стадионе "Маракана", который сейчас вмещает 87 тысяч зрителей, состоится финал Кубка Америки по футболу. В главном матче этого турнира сыграют хозяева – бразильцы, а также сборная Перу. Матч начнется в 23:00 по киевскому времени. Трансляции финала Копа Америка на украинском ТВ не будет, смотреть поединок можно на спутниковых каналах, список которых приводим ниже.
Финал Кубка Америки по футболу: прогноз на матч Бразилия – Перу
Где смотреть финал Кубка Америки Бразилия – Перу:
- Матч ТВ
- Матч Футбол 1
- beIN Connect MENA
- beIN Sports France 2 HD
- beIN Sports MENA 3,4 HD max
- DAZN Германия, Испания, Япония
- eir Sport 2 HD
- Fox Sports 1, 4 Голландия
- O2TV Fotbal Чехия
- O2TV Sport Чехия
- Orange Sport HD (Словакия)
- Premier Sports 1 HD (Великобритания)
- RDS (Канада)
- Setanta Казахстан
- Sport 1 HD Венгрия
- TRT Spor HD
- TVG 2 (Испания)
Букмекеры о финале Кубка Америки. Сборная Бразилии – большой фаворит поединка против команды Перу. Так, коэффициент на победу пятикратных чемпионов мира составляет 1.30, тогда как на победу Перу в основное время матча можно сделать ставку с коэффициентом 13, а на ничью – 5.20. Котировки на завоевание трофея: Бразилия 1.12, Перу 7.00. Таким образом, вероятность победы сборной Бразилии в турнире оценивается в 86 процентов.
Копа Америка: матч за третье место. Сегодня, 6 июля, состоится поединок за "бронзу" Кубка Америки. Встречаются команды Аргентины и Чили. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. Букмекеры прогнозируют успех Лео Месси и компании: коэффициент на победу сборной Аргентины в основное время равен 1.95, тогда как ставку на победу Чили можно сделать с коэффициентом 4.20, а на ничью – 3.55. Котировки на завоевание "бронзы" такие: 1.50 Аргентина, 2.75 Чили.
Напомним, европейскую Лигу наций выиграла сборная Португалии:
А в финале Лиги чемпионов "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0
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