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Финал Кубка Америки Бразилия – Перу: когда начало и где смотреть

6 июля, 11:17

Главный матч американского футбола состоится 7 июля и будет показан на спутниковом ТВ

Бразилия - Перу. Финал Кубка Америки 2019 состоится 7 июля на стадионе "Маракана"
Бразилия - Перу. Финал Кубка Америки 2019 состоится 7 июля на стадионе "Маракана". Фото: AFP

В воскресенье в Рио-де-Жанейро на легендарном стадионе "Маракана", который сейчас вмещает 87 тысяч зрителей, состоится финал Кубка Америки по футболу. В главном матче этого турнира сыграют хозяева – бразильцы, а также сборная Перу. Матч начнется в 23:00 по киевскому времени. Трансляции финала Копа Америка на украинском ТВ не будет, смотреть поединок можно на спутниковых каналах, список которых приводим ниже.

Финал Кубка Америки по футболу: прогноз на матч Бразилия – Перу

Где смотреть финал Кубка Америки Бразилия – Перу:

  • Матч ТВ
  • Матч Футбол 1
  • beIN Connect MENA
  • beIN Sports France 2 HD
  • beIN Sports MENA 3,4 HD max
  • DAZN Германия, Испания, Япония
  • eir Sport 2 HD
  • Fox Sports 1, 4 Голландия
  • O2TV Fotbal Чехия
  • O2TV Sport Чехия
  • Orange Sport HD (Словакия)
  • Premier Sports 1 HD (Великобритания)
  • RDS (Канада)
  • Setanta Казахстан
  • Sport 1 HD Венгрия
  • TRT Spor HD
  • TVG 2 (Испания)

Букмекеры о финале Кубка Америки. Сборная Бразилии – большой фаворит поединка против команды Перу. Так, коэффициент на победу пятикратных чемпионов мира составляет 1.30, тогда как на победу Перу в основное время матча можно сделать ставку с коэффициентом 13, а на ничью – 5.20. Котировки на завоевание трофея: Бразилия 1.12, Перу 7.00. Таким образом, вероятность победы сборной Бразилии в турнире оценивается в 86 процентов.

Копа Америка: матч за третье место. Сегодня, 6 июля, состоится поединок за "бронзу" Кубка Америки. Встречаются команды Аргентины и Чили. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. Букмекеры прогнозируют успех Лео Месси и компании: коэффициент на победу сборной Аргентины в основное время равен 1.95, тогда как ставку на победу Чили можно сделать с коэффициентом 4.20, а на ничью – 3.55. Котировки на завоевание "бронзы" такие: 1.50 Аргентина, 2.75 Чили.

Напомним, европейскую Лигу наций выиграла сборная Португалии:

А в финале Лиги чемпионов "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0

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Сегодня|Спорт

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