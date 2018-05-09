Финал Кубка Италии "Ювентус" – "Милан": когда начало и где смотреть

В среду в Италии состоится финальный матч Кубка Италии: встречаются "Ювентус" и "Милан". Матч грандов итальянского футбола начнется в 22:00 по киевскому времени и не будет показан в прямом эфире на украинском ТВ. Смотреть матч "Ювентус" – "Милан" онлайн можно на спутниковых каналах, список которых указан внизу материала.

"Ювентус" – "Милан": результаты сезона. "Ювентус" за два тура до окончания чемпионата Италии занимает первое место в турнирной таблице, опережая "Наполи" на шесть очков: для официального оформления титула осталось набрать всего одно очко. "Милан" идет на шестой строчке и пытается удержаться в "зоне еврокубков", опережая идущую седьмой "Аталанту" всего на одно очко.

"Ювентус" – "Милан" в еврокубках. "Ювентус" в этом сезоне дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов, где по сумме двух игр уступил "Реалу", хотя и был близок к сенсации в ответной игре: после домашний 0:3 туринцы на выезде выигрывали 3:0, но пропустили гол с пенальти на последних минутах матча. "Милан" вылетел в 1/8 финала Лиги Европы, проиграв "Арсеналу" оба матча (0:2 дома и 1:3 на выезде).

"Ювентус" – "Милан": букмекеры. Эксперты называют "Ювентус" фаворитом матча. Так, коэффициент на победу команды Массимилиано Аллегри в основное время составляет 1.85, тогда как на победу "Милана" он равен 5.20, а на ничью – 3.40. Котировки на завоевание трофея: 1.40 – 3.15 в пользу "Юве". Иными словами, шансы лидеров чемпионата Италии завоевать Кубок равны 69 процентов против 31 процента у "россонери". Также букмекеры считают, что в поединке не будет забито много голов: коэффициент на "меньше 2 голов" и на "больше 2 голов" одинаковый.

"Ювентус" – "Милан": последние матчи. В пяти последних играх во всех турнирах "Ювентус" одержал три победы, по разу проиграв и сыграв вничью, общий счет голов – 10:5. В своб очередь, "Милан" в пяти поединках одержал две победы, два раза сыграл вничью и один раз проиграл (скромному "Беневенто" 0:1 на своем поле).

"Ювентус" – "Милан": оценка составов. Оценочная трансферная стоимость всех футболистов "Ювентуса" составляет 616 миллионов евро, а игроков "Милана" – 383 миллиона. Вместе – 999 миллионов, т.е. почти миллиард евро! Самый дорогой в составе "Юве" – нападающий Пауло Дибала (100 миллионов), у "Милана" – вратарь Джанлуиджи Доннарума (40 млн).

Где смотреть матч "Ювентус" – "Милан":

Abu Dhabi Sports 3 (ОАЭ)

Abu Dhabi Sports 6 (ОАЭ)

Digi Sport 1 (Венгрия)

Digi Sport 1 (Румыния)

EuroSport 1 France

Матч!Планета (Россия)

Матч!ТВ (Россия)

Nova Sports 1 (Греция)

Polsat Sport (Польша)

RAI 1 (Италия)

Sky Sports Football

Sport 4 (Израиль)

SportKlub 1 (Хорватия)

SportKlub 1 (Черногория)

SportKlub 1 (Сербия)

SportKlub 1 (Словения)

SuperSport 2 (Албания)

Tivibu Spor 2 (Турция)

TV3 Sport (Дания)

Варзиш Спорт (Таджикистан)

Viasat Football (Швеция)

ViaSport+ (Норвегия)

Отметим, что сегодня также пройдет финал Кубка Украины. Смотреть онлайн "Шахтер" – "Динамо" можно с 20:30 на нашем сайте.