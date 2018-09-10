Финал Лиги чемпионов хотят провести в Нью-Йорке

Сегодня, 18:43

В УЕФА намерены последовать примеру руководства испанской Примеры

Финал ЛЧ-2018 прошел в Киеве. Фото AFP
Финал ЛЧ-2018 прошел в Киеве. Фото AFP

Финал одного из предстоящих розыгрышей Лиги чемпионов может пройти в Соединенных Штатах, сообщает AS. О такой возможности сообщил Хауме Роурес, основатель и директор крупной испанской медийной компании Mediapro.

"Переговоры о потенциальном проведении финала Лиги чемпионов в Нью-Йорке уже ведутся, стороны хотят исследовать такую возможность", – заявил Роурес.

Также Роурес отметил, что таким образом в УЕФА последовали примеру руководства испанской Примеры, которое, в свою очередь, приняло решение проводить некоторые матчи чемпионата на территории США и Канады для популяризации европейского футбола в Северной Америке. Игроки остались недовольны таким шагом и уже выступили с официальным протестом.

Напомним, что президент Испанской ассоциации футболистов Давид Агансо выступил с официальным заявлением по итогам встречи с капитанами клубов Примеры. "Футболисты возмущены и очень удивлены, и мы все единогласно выступаем против этого решения", – заявил Агансо.

Кстати, финал Лиги чемпионов нынешнего сезона состоится на домашнем стадионе мадридского "Атлетико" "Ванда Метрополитано" 1 июня 2019 года.
футбол, финал, Лига чемпионов

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Championat.ru

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