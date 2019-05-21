Политика и футбол: Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку

Армянский полузащитник не рискнул поехать в Азербайджан на главный матч сезона

Мхитарян не поедет в Азербайджан. Фото: AFP

Лондонский "Арсенал" выступил с официальным заявлением относительно участия полузащитника Генриха Мхитаряна в финале Лиги Европы с "Челси". Матч состоится 29 мая в Баку.

"Мы очень разочарованы, что Генрих Мхитарян не поедет с командой на финал Лиги Европы против "Челси".

Мы тщательно изучили все варианты, чтобы Мхитарян был частью команды, но после обсуждения этого с футболистом и его семьей пришли к коллективному соглашению, что он не поедет с командой.

Мы написали в УЕФА, выражая глубокую озабоченность по поводу этой ситуации. Мхитарян был ключевым игроком на нашем пути в финал, так что это большая потеря для нас с командной точки зрения.

Мы разочарованы, что такой игрок пропустит важный матч финала еврокубков в таких обстоятельствах, что происходит очень редко в карьере футболиста", – говорится в заявлении "Арсенала".

Армения и Азербайджан конфликтуют относительно территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Тем не менее ранее в МИД Азербайджана заявили, что Мхитарян сможет принять участие в финале Лиги Европы, несмотря на напряженность в отношениях двух стран. Выступили с гарантиями по Мхитаряну и в УЕФА, заявив: "Ассоциация футбольных федераций Азербайджана подтвердила, что у данного игрока не будет проблем со въездом и пребыванием в стране, а также, что будут приняты все необходимые меры безопасности". Однако, судя по всему, решающий матч Лиги Европы 29 мая в Баку пройдет таки без Генриха, сыгравшего в нынешнем сезоне за "канониров" 39 матчей (6 голов и 7 ассистов).

Ранее по этой причине Мхитарян пропустил матч группового этапа Лиги Европы с "Карабахом", а в 2015 году он, выступая за дортмундскую "Боруссию", не смог принять участие в игре с "Габалой".

Напомним, что в полуфинале Лиги Европы "Арсенал" прошел "Валенсию". После домашней победы, лондонский клуб выиграл и на выезде.

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