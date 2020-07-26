Финиш чемпионата Англии по футболу: расписание, результаты и таблица 38-го тура

Все о поединках 38-го тура английской Премьер-лиги - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В это воскресенье в чемпионате Англии по футболу пройдут поединки заключительного, 38-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. А ранее мы сообщали, что "Вест Хэм" хочет продать Ярмоленко ради трансфера нападающего сборной Алжира.

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Воскресенье, 26 июля

18:00 "Лестер" – "Манчестер Юнайтед". ТВ: Setanta Sports, oll.tv

Букмекеры: 3.25 – 3.50 – 2.20

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18:00 "Арсенал" – "Уотфорд"

Букмекеры: 2.05 – 3.70 – 3.40

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18:00 "Вест Хэм" – "Астон Вилла"

Букмекеры: 3.00 – 3.70 – 2.25

18:00 "Челси" – "Вулверхэмптон"

Букмекеры: 1.83 – 3.60 – 4.33

18:00 "Кристал Пэлас" – "Тоттенхэм"

Букмекеры: 8.00 – 4.50 – 1.42

18:00 "Ньюкасл" – "Ливерпуль"

Букмекеры: 7.00 – 5.00 – 1.42

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18:00 "Саутгемптон" – "Шеффилд Юнайтед"

Букмекеры: 2.10 – 3.50 – 3.50

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18:00 "Манчестер Сити" – "Норвич"

Букмекеры: 1.04 – 17.00 – 29.00

18:00 "Бернли" – "Брайтон"

Букмекеры: 2.30 – 3.40 – 3.10

18:00 "Эвертон" – "Борнмут"

Букмекеры: 2.20 – 3.75 – 3.00

Турнирная таблица чемпионата Англии

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