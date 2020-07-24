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"Вест Хэм" хочет продать Ярмоленко ради трансфера нападающего сборной Алжира

24 июля, 20:52

Елена Павлова Елена Павлова

За украинца и двоих его партнеров "молотобойцы" хотят получить 72 миллиона евро

Главный тренер английского "Вест Хэма" Дэвид Мойес хочет выставить на трансфер трех футболистов своей команды – сообщает Mirror. Среди тех, кого планирует продать шотландский специалист, и украинский полузащитник Андрей Ярмоленко. Также в черный список попали Фелипе Андерсон и нападающий Альбиан Аети. Ранее Ярмоленко выпустил в матче против "Манчестер Юнайтед" всего на минуту.

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"Молотобойцы" стремятся выручить деньги за этих игроков и потратить их на трансфер алжирского форварда "Брентфорда" Саида Бенрахма. Стоимость троих футболистов оценивается в 72 миллиона евро, а одного Ярмоленко, по мнению ресурса transfermarkt, в 9,5 миллиона. Кроме того, это положительно скажется на среднем возрасте команды. Правда, на Саида, который стоит порядка 40 миллионов евро, претендует и другой лондонский клуб – "Челси".

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

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Ярмоленко выступает за "Вест Хэм" с лета 2018 года. В нынешнем сезоне 30-летний украинец в 22 матчах английской Премьер-лиги записал в свой актив четыре гола и одну результативную передачу. "Вест Хэм" занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ.

Смотрите, как Андрей Ярмоленко забивал за сборную Украины

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чемпионат Англии Андрей Ярмоленко Вест Хэм Дэвид Мойес Фелипе Андерсон трансфер

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