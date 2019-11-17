Вызов Португалии и заочное столкновение Франции и Турции: расписание и результаты отбора на Евро-2020

Сегодня, 17 ноября, начинается последний, 10-й тур квалификации к Евро-2020. Открывают его три группы – А, Н и В, в которой выступает и команда Андрея Шевченко. Наш сайт проведет онлайн-трансляцию матча Сербия – Украина, который начнется в Белграде в 16:00. В группах А и Н уже определились по две сильнейшие команды, а вот в нашем квинтете еще идет борьба за вторую путевку и чемпиону Европы Португалии нужно справиться на выезде с норовистым Люксембургом.
Группа А
19:00 Косово – Англия Футбол 1
6.5 – 4.6 – 1.44
19:00 Болгария – Чехия Футбол 2
4.5 – 3.8 – 1.73
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|АНГЛИЯ
|7
|6
|0
|1
|33-6
|18
|2
|ЧЕХИЯ
|7
|5
|0
|2
|13-10
|15
|3
|КОСОВО
|7
|3
|2
|2
|13-12
|11
|4
|ЧЕРНОГОРИЯ
|8
|0
|3
|5
|3-21
|3
|5
|БОЛГАРИЯ
|7
|0
|3
|4
|5-17
|3
Группа В
16:00 Сербия – Украина Футбол 1
2.0 – 3.5 – 3.7
16:00 Люксембург – Португалия Футбол 2
36.0 – 11.0 – 1.06
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|УКРАИНА
|7
|6
|1
|0
|15-2
|19
|2
|ПОРТУГАЛИЯ
|7
|4
|2
|1
|20-6
|14
|3
|СЕРБИЯ
|7
|4
|1
|2
|15-15
|13
|4
|ЛЮКСЕМБУРГ
|7
|1
|1
|5
|7-14
|4
|5
|ЛИТВА
|8
|0
|1
|7
|5-25
|1
Группа Н
21:45 Албания – Франция Футбол 1
9.5 – 4.8 – 1.33
21:45 Молдова – Исландия
7.5 – 4.0 – 1.47
21:45 Андорра – Турция Футбол 2
19.0 – 7.0 – 1.15
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ФРАНЦИЯ
|9
|7
|1
|1
|23-6
|22
|2
|ТУРЦИЯ
|9
|6
|2
|1
|16-3
|20
|3
|ИСЛАНДИЯ
|9
|5
|1
|3
|12-10
|16
|4
|АЛБАНИЯ
|9
|4
|1
|4
|16-12
|13
|5
|АНДОРРА
|9
|1
|1
|7
|3-18
|4
|6
|МОЛДОВА
|9
|1
|0
|8
|3-24
|3
Смотрите также, как в предыдущем туре Англия громила Черногорию – 7:0
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