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Вызов Португалии и заочное столкновение Франции и Турции: расписание и результаты отбора на Евро-2020

17 ноября, 08:59

Все о поединках квалификации чемпионата Европы в группах А, В и H

Криштиану Роналду и Фернанду Сантуш

Криштиану Роналду и Фернанду Сантуш / Фото: Reuters

Сегодня, 17 ноября, начинается последний, 10-й тур квалификации к Евро-2020. Открывают его три группы – А, Н и В, в которой выступает и команда Андрея Шевченко. Наш сайт проведет онлайн-трансляцию матча Сербия – Украина, который начнется в Белграде в 16:00. В группах А и Н уже определились по две сильнейшие команды, а вот в нашем квинтете еще идет борьба за вторую путевку и чемпиону Европы Португалии нужно справиться на выезде с норовистым Люксембургом.

Группа А

19:00 Косово – Англия Футбол 1
6.5 – 4.6 – 1.44

19:00 Болгария – Чехия Футбол 2
4.5 – 3.8 – 1.73

N

Команды

ИВНПМО
1 АНГЛИЯ760133-618
2 ЧЕХИЯ750213-1015
3 КОСОВО732213-1211
4 ЧЕРНОГОРИЯ80353-213
5 БОЛГАРИЯ70345-173

Группа В

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16:00 Сербия – Украина Футбол 1
2.0 – 3.5 – 3.7

16:00 Люксембург – Португалия Футбол 2
36.0 – 11.0 – 1.06

N

Команды

В тренде
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ИВНПМО
1УКРАИНА761015-219
2 ПОРТУГАЛИЯ742120-614
3 СЕРБИЯ741215-1513
4 ЛЮКСЕМБУРГ71157-144
5 ЛИТВА80175-251

Группа Н

21:45 Албания – Франция Футбол 1
9.5 – 4.8 – 1.33

21:45 Молдова – Исландия
7.5 – 4.0 – 1.47

21:45 Андорра – Турция Футбол 2
19.0 – 7.0 – 1.15

N

Команды

ИВНПМО
1 ФРАНЦИЯ971123-622
2 ТУРЦИЯ962116-320
3 ИСЛАНДИЯ951312-1016
4 АЛБАНИЯ941416-1213
5 АНДОРРА91173-184
6 МОЛДОВА91083-243

Смотрите также, как в предыдущем туре Англия громила Черногорию – 7:0

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расписание результаты сборная Англии сборная Франции сборная Португалии Евро-2020 сборная Турции квалификация Евро-2020

Источник: Сегодня|Спорт

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