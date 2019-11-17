Вызов Португалии и заочное столкновение Франции и Турции: расписание и результаты отбора на Евро-2020

Все о поединках квалификации чемпионата Европы в группах А, В и H

Криштиану Роналду и Фернанду Сантуш / Фото: Reuters

Сегодня, 17 ноября, начинается последний, 10-й тур квалификации к Евро-2020. Открывают его три группы – А, Н и В, в которой выступает и команда Андрея Шевченко. Наш сайт проведет онлайн-трансляцию матча Сербия – Украина, который начнется в Белграде в 16:00. В группах А и Н уже определились по две сильнейшие команды, а вот в нашем квинтете еще идет борьба за вторую путевку и чемпиону Европы Португалии нужно справиться на выезде с норовистым Люксембургом.

Группа А

19:00 Косово – Англия Футбол 1

6.5 – 4.6 – 1.44

19:00 Болгария – Чехия Футбол 2

4.5 – 3.8 – 1.73

N Команды И В Н П М О 1 АНГЛИЯ 7 6 0 1 33-6 18 2 ЧЕХИЯ 7 5 0 2 13-10 15 3 КОСОВО 7 3 2 2 13-12 11 4 ЧЕРНОГОРИЯ 8 0 3 5 3-21 3 5 БОЛГАРИЯ 7 0 3 4 5-17 3

Группа В

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16:00 Сербия – Украина Футбол 1

2.0 – 3.5 – 3.7

16:00 Люксембург – Португалия Футбол 2

36.0 – 11.0 – 1.06

N Команды В тренде Украина – Эстония: Безус и рикошет принесли Шевченко историческую победу И В Н П М О 1 УКРАИНА 7 6 1 0 15-2 19 2 ПОРТУГАЛИЯ 7 4 2 1 20-6 14 3 СЕРБИЯ 7 4 1 2 15-15 13 4 ЛЮКСЕМБУРГ 7 1 1 5 7-14 4 5 ЛИТВА 8 0 1 7 5-25 1

Группа Н

21:45 Албания – Франция Футбол 1

9.5 – 4.8 – 1.33

21:45 Молдова – Исландия

7.5 – 4.0 – 1.47

21:45 Андорра – Турция Футбол 2

19.0 – 7.0 – 1.15

N Команды И В Н П М О 1 ФРАНЦИЯ 9 7 1 1 23-6 22 2 ТУРЦИЯ 9 6 2 1 16-3 20 3 ИСЛАНДИЯ 9 5 1 3 12-10 16 4 АЛБАНИЯ 9 4 1 4 16-12 13 5 АНДОРРА 9 1 1 7 3-18 4 6 МОЛДОВА 9 1 0 8 3-24 3

Смотрите также, как в предыдущем туре Англия громила Черногорию – 7:0

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