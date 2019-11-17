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Сербия – Украина: видео голов и лучших моментов отборочного матча Евро-2020

17 ноября, 17:27

Команда Андрея Шевченко закрывает отборочный турнир к чемпионату Европы поединком в Белграде

Сербия vs Украина

Сербия vs Украина / Фото: Reuters

В воскресенье, 17 ноября, в Белграде на стадионе "Райко Митич" проходит заключительный матч отбора Евро-2020 для сборной Украины. Команда Андрея Шевченко играет против Сербии, которую в начале лета во Львове разгромила со счетом 5:0. Украинцы еще до этой игры обеспечили себе путевку в финальную часть чемпионата Европы, однако "сине-желтым" нужна ничья против балканцев, чтобы гарантировано стать сеяными на жеребьевке Евро-2020 и, таким образом, избежать там встречи с многими грандами на ранней стадии турнира. Онлайн трансляция Сербия – Украина проходит на нашем сайте.

СЕРБИЯ – УКРАИНА – 2:1
(Тадич, 9 пен, Митрович, 56 – Яремчук, 32)

Увы, уже на 9-й минуте матча Сербия повела в счете. После удара Тадича рукой сыграл Матвиенко. Арбитр назначил пенальти, который был реализован тем же полузащитником "Аякса" Тадичем.

Гол Тадича с пенальти

Однако уже на 32-й минуте украинцы отыгрались. После передачи от Коваленко, Цыганков с правого фланга изящно забросил мяч на линию вратарской, откуда Яремчук переправил его в сетку головой! Отличная комбинация – как для учебника! Так счет стал равным – 1:1.

Гол Яремчука

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Лучшие моменты первого тайма

На 56-й минуте сербы снова вышли вперед. После заброса от Тадича мяч перелетел невысокого Караваева, и форвард хозяев Митрович в ближнем бою переиграл Пятова. Счет стал 2:1 в пользу балканцев. Второй тайм продолжается...

В тренде
Сербия – Украина: где смотреть последний матч команды Шевченко в отборе на Евро-2020
До матча с Украиной сербы так еще никому не проигрывали

Гол Митровича

Где смотреть матч Сербия- Украина

Напомним, перед матчем с сербами сборная Украины потренировалась на Эстонии, обыграв ее в товарищеском матче в Запорожье со счетом 1:0. Победный мяч в добавленное время со штрафного забил Роман Безус.

Что касается июньского матча Украины и Сербии, то, напомним, то поражение со счетом 0:5 стало рекордно крупным в истории сербов. Тогда в их воротах отметились дублями Цыганков и Коноплянка, а еще один мяч забил Яремчук.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины видео голов сборная Сербии Евро-2020

Источник: Сегодня|Спорт

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