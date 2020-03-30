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ФК "Шахтер" совместно с Фондом Рината Ахметова передаст в больницы Харьковской области 10 аппаратов ИВЛ

30 марта, 13:38

Богдан Юрков

Оборудование поступит в медицинские учреждения в апреле несколькими траншами

10 аппаратов ИВЛ по решению президента "Шахтера" Рината Ахметова передадут в государственные больницы Харьковской области. Оборудование поступит в медицинские учреждения в апреле несколькими траншами.

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Ринат Ахметов направил на борьбу с эпидемией COVID-19 300 млн грн. С этой целью он объединил ресурсы Благотворительного фонда, ФК "Шахтер", компаний ДТЭК, "Метинвест" и других активов SСM.

"В тяжелое для всех время необходимо находить силы и ресурсы для помощи тем, кто в этом нуждается. Клуб совместно с Фондом направит 10 аппаратов ИВЛ в Харьковский регион. Надеемся, это оборудование будет эффективно использовано в борьбе с эпидемией коронавируса в городе и в области", – заявил генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин

"Ринат Ахметов первым пришел на помощь Украине, когда она столкнулась с эпидемией коронавируса. В кратчайшие сроки закупаются более 300 тысяч экспресс-тестов и минимум 200 аппаратов искусственной вентиляции легких для всей страны. Это отдельная сложная задача. Ведь сейчас порядка 200 стран по всему миру охотятся за таким оборудованием. Фонд с этой задачей уже справился. Оборудование закуплено и партиями поступит в Украину в апреле", – сообщила член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко

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Напомним, всего для государственных больниц будет закуплено 320 тысяч экспресс-тестов на коронавирус, средства индивидуальной защиты для медиков и минимум 200 аппаратов искусственной вентиляции легких. Также ранее было заявлено, что 50 аппаратов ИВЛ поступят в больницы Донецкой области.

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карантин Шахтер Донецк Ринат Ахметов коронавирус

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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