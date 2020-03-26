78% жителей Донбасса уверены, что без помощи Фонда Рината Ахметова наступила бы гуманитарная катастрофа

С начала боевых действий на Донбассе Фонд Рината Ахметова поддерживает мирных жителей. Именно благодаря этой помощи не произошло гуманитарной катастрофы, считают почти 80% населения востока страны. Такие данные обнародовал международный институт социологии. В прифронтовых городах и селах жители до сих пор страдают от боевых действий и их последствий. Особенно люди пожилого возраста, люди с инвалидностью и многодетные семьи. Тысяча детей не имеют нормального детства. Как это повлияло на их состояние, видели корреспонденты "Сегодня".

Только в теплой зимней одежде жительница Золотого Луганской области Надежда Дрожаникова готова пойти в подвал с детьми. В помещении – очень холодно. Однако такие условия – вынужденные.

"Мы здесь провели очень большое количество времени. Было очень страшно, мы сидели здесь, все тряслись", – рассказывает Надежда Дрожаникова.

После одной из подвальных ночевок женщина едва не потеряла среднего сына -Родиона.

"У него остановилось сердце. Как нам сказали в больнице это, было от большой температуры, температура зашкаливала", – говорит жительница Золотого.

Ужасы, которые пришлось пережить, до сих пор не дают покоя. Чтобы защитить психику детей, Надежда придумала свой способ.

"Когда начинают стрелять, я телевизор делаю погромче, чтоб дети не очень этого слышали, чтоб близко к сердцу не принимали", – объясняет Надежда Дрожаникова.

В последние годы она и сама потеряла здоровье. Недавно перенесла операцию по

онкологии.

"Страх был от того, что я могу умереть. А кто с детьми будет?" – говорит Надежда.

А еще Надежда ухаживает за бабушкой. Без заботы – женщине не выжить.

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"Сердце не годное, цирроз печени, два инсульта перенесла, я забываю все на свете", – объясняет Надежда Зарицкая.

Социальных выплат семье не хватает даже на продукты. Выживают благодаря гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова.

По данным социологов, почти 70% процентов украинцев считают, что население Донбасса не выжило бы без гуманитарной помощи Рината Ахметова.

"С точки зрения населения, даже до сих пор эта оказываемая помощь очень важная и нужная. И 53% жителей Украины и 78% жителей Донбасса считают, что Фонд Рината Ахметова предотвратил гуманитарную катастрофу. То есть – это очень высокие оценки", – объясняет генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

С начала боевых действий на Донбассе выдано более 12 млн. наборов выживания. Этим спасено более миллиона жизней.

"Эти наборы нас очень спасают, я благодарна, я не переживаю, что мои дети будут голодные. Это помощь от Рината Ахметова большое ему спасибо, это нас очень выручает", – говорит жительница Золотого Надежда Дрожаникова.

Надежда одна воспитывает детей. Ради них – готова на все. Чтобы мир скорее наступил.

"Самое главное, я хочу, чтоб закончилась война, чтобы мои дети жили в мире, в спокойствии!" – говорит Надежда Дрожаникова.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что бизнесмен, учредитель благотворительного фонда "Развитие Украины" и фонда "Эффективное управление" Ринат Ахметовдал интервью о помощи в борьбе с эпидемией в Украине. Как известно, компании ДТЭК, Mетинвест и другие бизнесы SCM Рината Ахметова, а также ФК "Шахтер" стали партнерами региональных антикризисных штабов по борьбе с эпидемией COVID-19 в Донецкой, Луганской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Ринат Ахметов направил 300 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом. Фонд Рината Ахметова для всей страны закупает еще 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус и минимум 200 аппаратов ИВЛ.

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