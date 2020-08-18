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Форвард "Интера" установил рекорд Лиги Европы, а сам клуб удивляет результативностью

18 августа, 11:20

Александр Трикиша Александр Трикиша

Бельгийский нападающий забивает в 10 матчах Лиги Европы подряд

Нападающий итальянского "Интера" Ромелу Лукаку установил рекорд Лиги Европы. Бельгийский форвард отличился во вчерашнем полуфинальном матче против "Шахтера" (5:0) и довел свою забивную серию в турнире до 10 матчей – такого ранее не удавалось никому, сообщает УЕФА.

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Также Лукаку находится в шаге от еще одного рекорда. В своем дебютном сезоне в "Интере" бельгиец забил уже 33 гола – это на один меньше, чем у знаменитого Роналдо, но впереди еще финал Лиги Европы против "Севильи".

Результативность Лукаку, а также его напарника по нападению Лаутаро Мартинеса позволили дуэту повторить достижение Адриано и Обафеми Мартинса в сезоне-2004/2005, когда оба форварда команды забили минимум 20 мячей в сезоне. 22-летний аргентинец уже наколотил 21 гол.

Добавим, что "Интер" в текущем сезоне забил уже 111 мячей во всех турнирах. Это лучшая результативность "нерадзури" с сезона 1929/1930 годов.

Смотрите, как "Интер" обыграл "Шахтер" в полуфинале Лиги Европы:

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Лига Европы чемпионат Италии Интер Италия Ромелу Лукаку

Источник: Сегодня|Спорт

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