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Форвард сборной Украины Артем Кравец впервые забил в 2019 году

Вчера, 15:07

Украинец отличился ударом головой, но это не помогло его команде одержать победу

Форвард сборной Украины Артем Кравец впервые забил в 2019 году Футбол Украинец отличился ударом головой, но это не помогло его команде одержать победу

 

Форвард "Кайсериспора" Артем Кравец попал в стартовый состав на матч 20-го тура чемпионата Турции против "Йени Малатьяспора". А уже на 14-й минуте 29-летний украинец сделал счет 1:0. Это первый гол нападающего в 2019 году. Последний раз он забивал 19 декабря в кубковом матче с "Алтай Измиром" (4:1).

К сожалению, удержать победный счет команде Кравца не удалось – спустя всего пять минут хозяева поля отыгрались благодаря точному удару Даниеля Алексиса. Кравец отыграл в матче 80 минут и был заменен на другого украинца Александра Кучера.

В текущем сезоне на счету Кравца 14 матчей и четыре забитых мяча, три из которых – в Кубке Турции. Что касается Кучера, то он выходил на поле столько же раз, но забил только один мяч в Кубке Турции. После 20 туров "Кайсериспор" занимает 14-е место в турнирной таблице с отрывом от зоны вылета в четыре очка.

Напомним, что ранее стало известно, что украинский вратарь Александр Рыбка покинул аутсайдера первой лиги Турции. В текущем сезоне Рыбка провел 15 матчей в первой лиге Турции, пропустил в них 25 мячей и трижды сохранил свои ворота сухими.

А киевское "Динамо" отдало в аренду аутсайдеру чемпионата Турции Николая Морозюка. В нынешнем сезоне во всех турнирах Морозюк провел за "Динамо" 20 матчей, в которых отличился одним голом и тремя результативными передачами.

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Тег видео, футбол, Александр Кучер, чемпионат Турции, Артем Кравец, Кайсериспор

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Источники:

Сегодня|Спорт , FootBoom

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