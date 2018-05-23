Франческо Баранка: В Украине в год играют порядка 100 договорных матчей

В играх были задействованы молодежь и низшие лиги, которые УЕФА не контролирует

Председатель Комитета по этике и честной игре ФФУ Франческо Баранка подвел итоги массовой облавы на организаторов договорных матчей, в результате которой МВД рассматривает 57 эпизодов с участием 328 человек.

"Операция прошла на высшем уровне, мы сотрудничали в течение шести месяцев с полицией. Она стала успешной благодаря содействию президента ФФУ Андрея Павелко, а также председателю комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи, который работал в тесном контакте с нами. Мы показали, как договорные матчи могут быть побеждены.

К сожалению, мы столкнулись с очень распространенной ситуацией во многих восточноевропейских странах, и не только. Проблема в том, что другие страны ничего не делают, чтобы изменить положение вещей, несмотря на то, что они знают о распространении этого явления.

В случае с Украиной ситуация была сильно скомпрометирована, в матчах были задействованы молодежь и низшие лиги, которые УЕФА не контролирует. Речь идет о порядка 100 матчей в год", – сказал Баранка.

Ранее мы писали, что двое участников Лиги Европы от Украины подозреваются в участии в "договорняках".