Франческо Тотти разъярен: Фонсека не должен был приходить в "Рому"

Экс-директор римского клуба – о кадровых решениях в Роме

Тотти на пресс-конференции после ухода из "Ромы". Фото: AFP

Легенда "Ромы" Франческо Тотти сегодня подал в отставку с поста директора клуба. Тотти заявил, что ему не давали принимать решения и реализовывать проекты и возмутился тем, как в команду пришел экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека.

"Почему я не поехал на лондонскую встречу с руководством и Фонсекой? Во-первых, меня предупредили о ней только за два дня. Во-вторых, они выбрали тренера без моего участия. Я даже не знаю, выбрали ли они нового спортивного директора. Представьте себе ситуацию: я звоню Антонио Конте (он был единственным тренером, которому я звонил лично), а он уже знает, что "Рома" договорилась с Фонсекой. Я выглядел дураком.

Паулу Фонсека – хороший тренер, который отлично проявил себя в "Шахтере". Но он не должен приходить в клуб со столь ужасной атмосферой, которая здесь сейчас. К слову, Конте тоже не хотел приходить в команду, в которой прежде всего нужно устраивать революцию", – поделился Тотти в комментарии BBC Sport.

Напомним, что в этом сезоне в Лиге чемпионов "Рома" проиграла в 1/8 финала "Порту". Выиграв первый матч 2:1, в ответной игре итальянцы уступили – 1:3.

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