Фред вошел в историю "Манчестер Юнайтед"

Сегодня, 10:01

Бразилец стал 500 игроком в истории, который забил гол за манкунианцев

Фред в матче с &quot;Вулверхэмптоном&quot;. Фото AFP
Фред в матче с "Вулверхэмптоном". Фото AFP

В поединке 6 тура английской Премьер-лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптоном" бывший игрок "Шахтера" Фред отличился первым забитым мячом в составе манкунианцев.

Примечательно, что бразилец стал 500 игроком в истории "МЮ", который забил гол за "красных дьяволов". Учитывая все официальные турниры.

Однако гол Фреда не помог "Манчестер Юнайтед" добыть победу, матч с "Вулверхэмптоном" завершился со счетом – 1:1.

Фред еще перед началом чемпионата мира-2018 перешел из донецкого клуба в английский "Манчестер Юнайтед". На мундиале бразилец не сыграл ни одной минуты из-за повреждения, которое он получил во время подготовки к турниру.

Ранее мы рассказывали об очаровательной жене Фреда – Монике Салум.

Кстати, Украина заняла первое место в мире по доходу от трансферов футболистов. Первая строчка рейтинга стала возможна благодаря трансферу Фреда из "Шахтера" в "Манчестер Юнайтед" за 59 млн евро ($68,5 млн). Подсобил и голкипер Андрей Лунин, перешедший из "Зари" в "Реал" за 8,5 млн. Окончательно покинул Украину Виторину Антунеш, пополнивший казну "Динамо" на 2,5 млн.
футбол, Манчестер Юнайтед, Фред

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Источники:

Football.ua, Сегодня|Спорт

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