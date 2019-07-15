Футбол на линии разграничения: "Шахтер" запустил проект для детей в Станице Луганской

Станица Луганская стала восьмым населенным пунктом на карте проекта "Футбол на линии разграничения"

"Шахтер" запустил проект для детей в Станице Луганской. Фото shakhtar.com.

11 июля в пгт Станица Луганская состоялось открытие площадки в рамках проекта "Футбол на линии разграничения", который реализуется фондом Shakhtar Social совместно с UEFA Foundation for Children и направлен на развитие массового детского футбола в Украине и популяризацию здорового образа жизни.

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Напомним, что 30 ноября 2018 года Shakhtar Social стал победителем грантовой программы UEFA Foundation for Children и получил финансирование "Давай, играй!" в городах Донецкой и Луганской областей на линии разграничения. Из нескольких сотен социальных спортивных проектов по всему миру были выбраны 45 лучших.

С апреля тренировки проводятся в Торецке, Авдеевке, Красногоровке, Марьинке, Курахово, Волновахе и Счастье. Станица Луганская стала восьмым населенным пунктом на карте проекта "Футбол на линии разграничения": здесь будут заниматься футболом 60 мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 12 лет.













"Мы не можем изменить условия жизни в Станице Луганской, но в силах помочь детям, дав им возможность заниматься спортом, – говорит директор Shakhtar Social Инна Хмызова. – Наша цель – чтобы как можно больше ребят регулярно играли в футбол. В нашем проекте они могут делать это абсолютно бесплатно, хорошими мячами и под руководством тренера".

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