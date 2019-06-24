Украинские клубы готовятся к старту сезона: расписание всех спаррингов команд Премьер-лиги
Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины
Новый сезон в чемпионате Украины стартует в конце июля – базовыми датами первого тура Премьер-лиги значатся 30 и 31 июля. А в конце июня украинские клубы выходят из отпуска и начинают тренировочные сборы, в рамках которых проводят товарищеские матчи.
Первые матчи сыграла "Заря", которой первой стартовать в еврокубках. Виктор Скрипник одержал первую победу как тренер украинской команды.
Напомним, что чемпион Украины – "Шахтер" – в межсезонье представил нового главного тренера. Им стал португальский специалист Луиш Каштру.
Расписание и результаты спаррингов украинских клубов:
|дата
|команда УПЛ
|счет
|соперник
|страна
|24/06
|Заря
|Скорук
|Украина
|24/06
|Заря
|Днепр-1
|25/06
|Десна
|студ сборная Украины
|26/06
|Шахтер
|Лудогорец
|Болгария
|26/06
|Александрия
|Юрдингер
|Германия
|27/06
|Карпаты
|Верес
|Украина
|28/06
|Александрия
|Андерлехт
|Бельгия
|28/06
|Львов
|Нива
|Украина
|29/06
|Карпаты
|Минай
|Украина
|29/06
|Александрия
|Алкмаар
|Голландия
|30/06
|Шахтер
|ЦСКА
|Болгария
|02/07
|Карпаты
|соперник уточняется
|02/07
|Львов
|Агробизнес
|Украина
|03/07
|Александрия
|соперник уточняется
|03/07
|Колос
|Балканы
|Украина
|05/07
|Карпаты
|соперник уточняется
|06/07
|Колос
|соперник уточняется
|06/07
|Александрия
|Стандард
|Бельгия
|10/07
|Колос
|Оболонь-Бровар
|Украина
|13/07
|Колос
|Николаев
|Украина
|14/07
|Львов
|Оболонь-Бровар
|Украина
|19/07
|Львов
|Волынь
|Украина
|21/07
|Динамо
|Колос
Напомним, что в прошлом сезоне чемпионом Украины в 12-й раз стал "Шахтер". Команда гарантировала себе титул за несколько туров до завершения Премьер-лиги.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Украинские клубы готовятся к старту сезона: расписание всех спаррингов команд Премьер-лиги". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"