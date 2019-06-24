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Украинские клубы готовятся к старту сезона: расписание всех спаррингов команд Премьер-лиги

24 июня, 16:27

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

"Шахтер" проводит первый сбор в Германии. Фото shakhtar.com
"Шахтер" проводит первый сбор в Германии. Фото shakhtar.com.

Новый сезон в чемпионате Украины стартует в конце июля – базовыми датами первого тура Премьер-лиги значатся 30 и 31 июля. А в конце июня украинские клубы выходят из отпуска и начинают тренировочные сборы, в рамках которых проводят товарищеские матчи.

Первые матчи сыграла "Заря", которой первой стартовать в еврокубках. Виктор Скрипник одержал первую победу как тренер украинской команды.

Напомним, что чемпион Украины – "Шахтер" – в межсезонье представил нового главного тренера. Им стал португальский специалист Луиш Каштру.

Расписание и результаты спаррингов украинских клубов:

датакоманда УПЛсчетсоперникстрана
24/06ЗаряСкорукУкраина
24/06ЗаряДнепр-1
25/06Деснастуд сборная Украины
26/06ШахтерЛудогорецБолгария
26/06АлександрияЮрдингерГермания
27/06КарпатыВересУкраина
28/06АлександрияАндерлехтБельгия
28/06ЛьвовНиваУкраина
29/06КарпатыМинайУкраина
29/06АлександрияАлкмаарГолландия
30/06ШахтерЦСКАБолгария
02/07Карпатысоперник уточняется
02/07ЛьвовАгробизнесУкраина
03/07Александриясоперник уточняется
03/07КолосБалканыУкраина
05/07Карпатысоперник уточняется
06/07Колоссоперник уточняется
06/07АлександрияСтандардБельгия
10/07КолосОболонь-БроварУкраина
13/07КолосНиколаевУкраина
14/07ЛьвовОболонь-БроварУкраина
19/07ЛьвовВолыньУкраина
21/07ДинамоКолос

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионом Украины в 12-й раз стал "Шахтер". Команда гарантировала себе титул за несколько туров до завершения Премьер-лиги.


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Сегодня|Спорт

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