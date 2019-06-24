Украинские клубы готовятся к старту сезона: расписание всех спаррингов команд Премьер-лиги

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

"Шахтер" проводит первый сбор в Германии. Фото shakhtar.com.

Новый сезон в чемпионате Украины стартует в конце июля – базовыми датами первого тура Премьер-лиги значатся 30 и 31 июля. А в конце июня украинские клубы выходят из отпуска и начинают тренировочные сборы, в рамках которых проводят товарищеские матчи.

Первые матчи сыграла "Заря", которой первой стартовать в еврокубках. Виктор Скрипник одержал первую победу как тренер украинской команды.

Напомним, что чемпион Украины – "Шахтер" – в межсезонье представил нового главного тренера. Им стал португальский специалист Луиш Каштру.

Расписание и результаты спаррингов украинских клубов:

дата команда УПЛ счет соперник страна 24/06 Заря Скорук Украина 24/06 Заря Днепр-1 25/06 Десна студ сборная Украины 26/06 Шахтер Лудогорец Болгария 26/06 Александрия Юрдингер Германия 27/06 Карпаты Верес Украина 28/06 Александрия Андерлехт Бельгия 28/06 Львов Нива Украина 29/06 Карпаты Минай Украина 29/06 Александрия Алкмаар Голландия 30/06 Шахтер ЦСКА Болгария 02/07 Карпаты соперник уточняется 02/07 Львов Агробизнес Украина 03/07 Александрия соперник уточняется 03/07 Колос Балканы Украина 05/07 Карпаты соперник уточняется 06/07 Колос соперник уточняется 06/07 Александрия Стандард Бельгия 10/07 Колос Оболонь-Бровар Украина 13/07 Колос Николаев Украина 14/07 Львов Оболонь-Бровар Украина 19/07 Львов Волынь Украина 21/07 Динамо Колос

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионом Украины в 12-й раз стал "Шахтер". Команда гарантировала себе титул за несколько туров до завершения Премьер-лиги.

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