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Футбол на ТВ должен быть платным, другой альтернативы нет – вице-президент "Мариуполя"

23 июля, 14:01

Андрей Санин считает, что годовая плата за просмотр чемпионата Украины по футболу может составить 1300 гривен

Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин
Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин. Фото: ФК Мариуполь

На прошлой неделе заседание украинской Премьер-лиги завершилось голосованием за ТВ-пул, в результате которого восемь клубов поддержало предложение УПЛ и согласились на создание единого пула и трансляциях матчей на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2". Не согласились на единый пул "Динамо", "Заря", "Десна" и "Днепр-1", таким образом, общего "пакета" не будет.  Один из сторонников единого пула, вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин, высказал свое мнение о платном показе футбола в Украине.

Снова не договорились: клубы Премьер-лиги сорвали голосование за единый телепул

Об индивидуальных контрактах с трансляторами. "Для того, чтобы подписывать индивидуальный контракт, нужно иметь основание. В течении восьми лет у клубов было такое основание, потому что в 2011 го ду ФФУ передала права клубам. Сейчас прав у клубов нет, потому что они вернулись в УАФ. А согласно статьи 45 Закона Украины О физической культуре и спорте, цитирую "право на освещение физкультурно-оздоровительных мероприятий путем трансляции изображения и звука какими-либо средствами принадлежит организатору физкультурно-оздоровительных мероприятий". Таким организатором является на сегодняшний день украинская Премьер-лига. Поэтому клубы не имели права заключать индивидуальные контракты. Соответственно и ТВ канал, который может быть стороной сделки, несет риски, потому что будет нарушать лицензионное право.

Единый пул – монополия? "Монополии ведь нет. "Футболы" не единственный ресурс на украинском рынке. Есть Мегого, который показывает испанскую Ла Лигу, немецкую Бундеслигу и французскую Лигу1, есть ОТТ Воля – который с прошлого сезона делит с футболами права на Лигу чемпионов и Лигу Европы, насколько известно вот-вот появится Сетанта, которая будет показывать английскую Премьер-лигу. Заметьте, это все платные каналы, которые получили право трансляций в результате тендеров. Почему ни у кого нет претензий относительно того, что Мегого монополизировала испанскую Ла Лигу?"

Математика платного просмотра футбола. "Во-первых, футбол не уйдет полностью в платный сегмент, потому что матчи национальной сборной транслирует канал Украина. Что касается сокращения ТВ аудитории УПЛ – это иллюзия, что у нас мега рейтинги на бесплатных каналах. Футбол уже давно нишевый ТВ продукт с относительно небольшими просмотрами и пора на этом зарабатывать деньги. Только так клубы могут рассчитывать на повышение доходов и реинвестицию средств в покупку и воспитание новых игроков. Лояльный болельщик откажется от чего-либо, но купит футбольную подписку. Мы должны совместно конкурировать за выбор мужской аудитории. По состоянию на май 2019 года средняя зарплата в Украине – больше 10 тысяч гривен, или 400 долларов, в пересчете на год это составит 4800 долларов. УПЛ нужно выиграть конкуренцию за 1% расходов. В случае, если в стране один миллион человек будут платить 48 долларов в год за футбол – это составит 48 млн долларов в год клубам. Этой бизнес логике придерживается УПЛ. Футбол на ТВ должен быть платным, другой альтернативы нет".

Почему рекламная модель не работает. "Рекламная модель работает там, где есть сильный рекламный рынок и высокие ТВ-рейтинги. У нас нет ни того, ни другого. Более того, в абсолютном большинстве европейских стран работает модель платного ТВ. Также нужно учитывать тенденции – программное ТВ теряет популярность, люди переходят на ОТТ-подписки и отказываются от классического ТВ, финансируемого рекламной моделью".

DAZN не будет бороться за права "Мариуполя". "Если мы хотим развиваться – клубы должны придерживаться единой политики продаж. Поэтому альтернативы единому пулу нет. Канал, который в данной ситуации хочет показывать футбол – может приобрести у УПЛ хайлайты и создать аналитическую программу. По такому пути, насколько мне известно, собирается пойти Еспресо TV. Через три года – любой канал может принять участие в новом тендере на трехлетний цикл и купить право на трансляции. Но все должно идти через лигу, а не индивидуально. Потому что условный DAZN может прийти в Украину, чтобы купить все права или отдельный пакет, но он никогда не придет сюда, чтобы конкурировать за права "Мариуполя" или любого другого клуба по отдельности".

Смотрите видео, как "Мариуполь" обыгрывал "Зарю" в прошлом сезоне:

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Тег чемпионат Украины, ФК Мариуполь, канал Футбол 1, канал Футбол 2

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Football.ua

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