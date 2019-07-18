Новости Сегодня
Сделать стартовой
25,86
29
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Снова не договорились: клубы Премьер-лиги сорвали голосование за единый телепул

18 июля, 18:27

Против объединения телеправ всех участников Премьер-лиги выступили четыре команды

Фото: AFP

Клубы украинской Премьер-лиги снова не договорились о едином телепуле. Как сообщил журналист каналов "Футбол 1"/"Футбол 2" Игорь Бурбас на своей странице в Twitter, восемь команд из 12 проголосовали за создание единого пула трансляций, но этого оказалось мало. Он утверждает, что 2/3 голосов должно было хватить для принятия решения, но ситуация сложилась по-другому. По его словам, против единого телепула выступили киевское "Динамо", луганская "Заря", черниговская "Десна" и новичок Премьер-лиги "Днепр-1".

Причины, по каким от единого телепула отказались "Динамо", "Заря" и "Днепр-1" неизвестно, а вот "Десна" решила не голосовать "за" из-за ситуации с передачей прав Премьер-лиге. Подробнее о решении клуба рассказал директор телеканалов "Футбол 1"/"Футбол 2" Александр Денисов

"Их не устраивает сам механизм того, что права на "Десну" теперь у Премьер-лиги. Они готовы подписывать прямой контракт с телеканалами "Футбол 1"/"Футбол 2", а вот через Премьер-лигу идти не готовы. Это говорит о том, что необходимо провести некие переговоры между Премьер-лигой, телеканалами и "Десной", чтобы достичь определенного консенсуса", – сказал Денисов в эфире канала "Футбол 1".

Также было решено не увеличивать количество команд в следующем сезоне дол 14. Зато через год в Премьер-лиге будет играть уже 16 команд. Почему команды отказались от расширения в следующем сезоне ранее рассказал гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин.

Напомним, что со следующего сезона в чемпионате Украины появится плей-офф за Лигу Европы. В мини-турнире примут участие команды, занявшие места с пятого по восьмое.

В Украине заработает революционная система для арбитров:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег футбол, чемпионат Украины, александр денисов, премьер-лига, трансляции

Вы сейчас просматриваете новость " Снова не договорились: клубы Премьер-лиги сорвали голосование за единый телепул". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хацкевичу не нужен: "Динамо" не включило лучшего нападающего в заявку на новый сезон

Сегодня, 18:05

Назарий Русин может продолжить карьеру в "Карпатах"

Гендиректор "Шахтера": В чемпионате Украины не будет 14 команд

Сегодня, 15:42

Сергей Палкин рассказал о новом формате Премьер-лиги

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Сегодня, 11:46

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 20:59

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Три легионера и украинец: "Заря" усилилась перед стартом Премьер-лиги

16 июля, 14:30

Луганчане заключили соглашение с вратарем, двумя защитниками и полузащитником

"Шахтер" проведет еще два спарринга перед матчем с "Динамо"

16 июля, 11:52

"Горняки" продолжают подготовку к новому сезону в Украине

9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

Бег и варикозное расширение вен: что важно знать

Виктор Павлик откровенно рассказал о своей 25-летней "жене"

Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается

Наталья Могилевская показала фото возлюбленного

Как избавится от неприятного запаха изо рта после еды

Зачем магний нужен велосипедистам и в каких продуктах он есть

Осенний рост цен: Эксперты дали прогноз

Мутация в сообществе амишей защищает от старости

Бутербродницы для вкусной еды на скорую руку по низким ценам

Опасно ли оставлять зарядку в розетке: ответ удивит многих

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Сегодня, 11:46

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Кубок Африки-2019: результаты всех матчей турнира

Сегодня, 00:18

В поединке за континентальный трофей сразятся Алжир и Сенегал. Матч за третье место выиграла Нигерия

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 20:59

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Семейка "убийц" напророчила Ломаченко поражение нокаутом в бою, которого нет

16 июля, 21:45

Теофимо Лопес анонсирует поединок с украинским Хайтеком в следующем году с четырьмя поясами на кону

Революция от Хацкевича: известный агент предрекает убойные изменения в игре "Динамо"

16 июля, 11:29

Вячеслав Заховайло рассказал, как изменится игра вице-чемпионов Украины с приходом Караваева и Кадири

Кто получит повышенные пенсии и когда следующий рост выплат

Советы эксперта: 5 причин качать руки и плечи каждый день

Как избавится от неприятного запаха изо рта после еды
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь