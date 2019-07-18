Снова не договорились: клубы Премьер-лиги сорвали голосование за единый телепул

Против объединения телеправ всех участников Премьер-лиги выступили четыре команды

Фото: AFP

Клубы украинской Премьер-лиги снова не договорились о едином телепуле. Как сообщил журналист каналов "Футбол 1"/"Футбол 2" Игорь Бурбас на своей странице в Twitter, восемь команд из 12 проголосовали за создание единого пула трансляций, но этого оказалось мало. Он утверждает, что 2/3 голосов должно было хватить для принятия решения, но ситуация сложилась по-другому. По его словам, против единого телепула выступили киевское "Динамо", луганская "Заря", черниговская "Десна" и новичок Премьер-лиги "Днепр-1".

Причины, по каким от единого телепула отказались "Динамо", "Заря" и "Днепр-1" неизвестно, а вот "Десна" решила не голосовать "за" из-за ситуации с передачей прав Премьер-лиге. Подробнее о решении клуба рассказал директор телеканалов "Футбол 1"/"Футбол 2" Александр Денисов

"Их не устраивает сам механизм того, что права на "Десну" теперь у Премьер-лиги. Они готовы подписывать прямой контракт с телеканалами "Футбол 1"/"Футбол 2", а вот через Премьер-лигу идти не готовы. Это говорит о том, что необходимо провести некие переговоры между Премьер-лигой, телеканалами и "Десной", чтобы достичь определенного консенсуса", – сказал Денисов в эфире канала "Футбол 1".

Также было решено не увеличивать количество команд в следующем сезоне дол 14. Зато через год в Премьер-лиге будет играть уже 16 команд. Почему команды отказались от расширения в следующем сезоне ранее рассказал гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин.

Напомним, что со следующего сезона в чемпионате Украины появится плей-офф за Лигу Европы. В мини-турнире примут участие команды, занявшие места с пятого по восьмое.

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