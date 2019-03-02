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Футболист по имени Милан пообещал сменить имя на Интер, если выиграет Лигу чемпионов

Сегодня, 10:04

Словацкий футболист готов всю карьеру провести в "Интере"

Милан Шкриньяр
Милан Шкриньяр. Фото: AFP
Футболист по имени Милан пообещал сменить имя на Интер, если выиграет Лигу чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a38/e68/5c7a38e68868d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a38/e68/5c7a38e68868d.jpg Футбол Словацкий футболист готов всю карьеру провести в "Интере"

Словацкий защитник итальянского "Интера" Милан Шкриньяр заявил, что не планирует уходить из миланского клуба. Футболист признался, что готов провести в клубе всю карьеру, но хочет выигрывать трофеи. А если получится победить в Лиге чемпионов, он сменит свое имя на Интер Милан Шкриньяр. Напомним, "Милан" – самый принципиальный соперник "Интера".

"Я не тороплюсь. Если я останусь здесь на 15 лет, я буду только рад, потому что я в топ-клубе. Я бы хотел начать выигрывать что-то, пока я не побеждал. Если бы это была Лига чемпионов, это было бы намного лучше. Если мы победим в ней, я сменю имя на "Интер Милан Шкриньяр".

У меня прекрасные отношения с болельщиками. Я хочу отвечать взаимностью на те эмоции, которые они мне придают", – сказал Шкриньяр.

Правда, пока "Интер" далековато от победы в Лиге чемпионов. Сейчас клуб выступает в Лиге Европы, где в 1/8 финала сразится с обидчиком донецкого "Шахтера" "Айнтрахтом" из Франкфурта. А вчера "Интер" уступил "Кальяри" в стартовом мате 26-го тура чемпионата Италии и рискует потерять третью строчку в турнирной таблице.

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Тег чемпионат Италии, Интер Италия, Милан Шкриньяр

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