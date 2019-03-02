Футболист по имени Милан пообещал сменить имя на Интер, если выиграет Лигу чемпионов
Словацкий футболист готов всю карьеру провести в "Интере"
Словацкий защитник итальянского "Интера" Милан Шкриньяр заявил, что не планирует уходить из миланского клуба. Футболист признался, что готов провести в клубе всю карьеру, но хочет выигрывать трофеи. А если получится победить в Лиге чемпионов, он сменит свое имя на Интер Милан Шкриньяр. Напомним, "Милан" – самый принципиальный соперник "Интера".
"Я не тороплюсь. Если я останусь здесь на 15 лет, я буду только рад, потому что я в топ-клубе. Я бы хотел начать выигрывать что-то, пока я не побеждал. Если бы это была Лига чемпионов, это было бы намного лучше. Если мы победим в ней, я сменю имя на "Интер Милан Шкриньяр".
У меня прекрасные отношения с болельщиками. Я хочу отвечать взаимностью на те эмоции, которые они мне придают", – сказал Шкриньяр.
Правда, пока "Интер" далековато от победы в Лиге чемпионов. Сейчас клуб выступает в Лиге Европы, где в 1/8 финала сразится с обидчиком донецкого "Шахтера" "Айнтрахтом" из Франкфурта. А вчера "Интер" уступил "Кальяри" в стартовом мате 26-го тура чемпионата Италии и рискует потерять третью строчку в турнирной таблице.
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