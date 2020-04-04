Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,6
30,08
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Футболист раздаст миллионы презервативов для борьбы с коронавирусом

4 апреля, 10:47

Александр Трикиша

Бывший игрок владеет компанией по производству контрацептивов

Бывший форвард "Ньюкасла" и сборной Колумбии Фаустино Асприлья будет раздавать презервативы в рамках борьбы против пандемии коронавируса. Ранее малазийская компания Karex Bhd, которая производит каждый пятый презерватив в мире, была вынуждена приостановить работу из-за пандемии. В связи с этим на рынке возник дефицит контрацептивов.

Асприлья, владеющий компанией по производству презервативов заявил, что будет раздавать из бесплатно при покупке от трех пачек. Ранее мы писали, что другой футболист анонимно пожертвовал деньги на борьбу с коронавирусом, но мэр раскрыл его личность.

"Вызванный коронавирусом карантин – это плохо. У меня в компании осталось много презервативов, и я хочу помочь людям использовать их. Потому что мне сложно использовать их все в одиночку! У меня осталось 3 580 000 презервативов. Мы не сможем производить больше, пока не откроемся. Чтобы поддержать популяцию, я собираюсь отдавать одну упаковку презервативов при покупке трех", – цитирует Асприлью Daily Mail.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол футболист презервативы коронавирус

Источник: Eurosport

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Сегодня есть паникеры и те, кому все равно. Завтра будут живые – и не очень": легенда сборной – о карантинеФутбол
На чемпионат Милевского наехали в России:
На чемпионат Милевского наехали в России: "Они играют в разгар пандемии коронавируса? Дурость!"Футбол
"Итальянцы пооблизывались – и все разошлось": капитан "Днепра-1" Кравченко – о коронавирусе, "аде" и зарплатахФутбол
"Теперь можно и умирать": капитан "Реала" на карантине сделал эмоциональное признаниеФутбол
На 50 процентов: первый футбольный клуб в Украине заявил о срезании зарплат из-за коронавируса
На 50 процентов: первый футбольный клуб в Украине заявил о срезании зарплат из-за коронавирусаЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...