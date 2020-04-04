Футболист раздаст миллионы презервативов для борьбы с коронавирусом

Бывший форвард "Ньюкасла" и сборной Колумбии Фаустино Асприлья будет раздавать презервативы в рамках борьбы против пандемии коронавируса. Ранее малазийская компания Karex Bhd, которая производит каждый пятый презерватив в мире, была вынуждена приостановить работу из-за пандемии. В связи с этим на рынке возник дефицит контрацептивов.

Асприлья, владеющий компанией по производству презервативов заявил, что будет раздавать из бесплатно при покупке от трех пачек. Ранее мы писали, что другой футболист анонимно пожертвовал деньги на борьбу с коронавирусом, но мэр раскрыл его личность.

"Вызванный коронавирусом карантин – это плохо. У меня в компании осталось много презервативов, и я хочу помочь людям использовать их. Потому что мне сложно использовать их все в одиночку! У меня осталось 3 580 000 презервативов. Мы не сможем производить больше, пока не откроемся. Чтобы поддержать популяцию, я собираюсь отдавать одну упаковку презервативов при покупке трех", – цитирует Асприлью Daily Mail. Реклама

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