Футболист анонимно пожертвовал деньги на борьбу с коронавирусом, но мэр раскрыл его личность

Вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Испании Давид де Хеа пожертвовал 300 тысяч евро на борьбу с пандемией коронавируса, сообщает Marca. Воспитанник "Атлетико" хотел сохранить анонимность, но глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо решила раскрыть данную информацию, чтобы привлечь внимание других возможных инвесторов.

О пожертвованиях де Хеа сообщают уже не в первый раз – ранее он также тайно перевел 200 тысяч евро медицинским службам Аликанте и Мурсии, однако его имя было предано огласке.

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Ране игроки мюнхенской "Баварии" Джошуа Киммих и Леон Горецка запустили кампанию по сбору средств на борьбу с коронавирусом. Оба футболиста пожертвовали 500 тысяч евро. Также к ним присоединился игрок "Манчестер Сити" Лерой Сане, который тоже внес 500 тысяч евро.

А вот "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" опозорились с пожертвованием против коронавируса – оба гранда пожертвовали в пять раз меньше, чем один игрок "Сити".

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