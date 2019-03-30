Футболист сборной Италии сбил мотоциклиста
Федерико Кьеза из-за ДТП может не сыграть в 29 туре Серии А
Полузащитник "Фиорентины" и сборной Италии Федерико Кьеза стал участником дорожно-транспортного происшествия, сообщает Corriere dello Sport.
По информации издания, авария случилась во второй половине дня в пятницу. 21-летний игрок, управляя автомобилем, сбил мужчину на мотоцикле. Последний вследствие ДТП получил травмы и был госпитализирован. Футболист никаких повреждений не получил. Детали происшествия выясняет полиция.
В нынешнем сезоне Кьеза принял участие в 31 матче в составе "Фиорентины". В них он отметился 12 результативными ударами и 8 голевыми передачами. За первую команду "фиалок" футболист выступает с сезона-2016/17. В составе сборной Италии игрок провел 11 матчей и отдал 2 голевые передачи.
Пока не известно сыграет ли Кьеза в следующем матче, 31 марта "Фиорентина" принимает на своем поле "Торино" в 29 туре чемпионата Италии.
Напомним, что недавно футболисты "Милана" устроили стычку на скамейке запасных во время дерби с "Интером". Тогда Франк Кесси и Лукас Билья повздорили по ходу поединка чемпионата Италии.
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