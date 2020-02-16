Футболиста "Динамо" брутально нокаутировали ударом с ноги в голову

Футболист в бессознательном состоянии был отправлен в госпиталь

Славко Перович. Фото: fcdinamo.ro

Эффектные нокауты могут быть не только на ринге. Вырубить соперника могут и на футбольном поле, как это случилось в матче чемпионата Румынии между бухарестским "Динамо" и "Стяуа" (2:1). Защитник гостей Юлиан Крыстя нокаутировал нападающего "Динамо" Славко Перовича.

Крыстя пытался отобрать мяч в центре поля, но не рассчитал и ногой заехал сопернику в голову. Перович тут же рухнул на газон в бессознательном состоянии. При этом, пока пострадавший дергался в конвульсиях на газоне, арбитр неспешна выписывал виновнику красную карточку. Только когда к Перовичу бросились на помощь одноклубники, рефери вызвал на поле врачей.

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Футболиста "Динамо" сразу с поля экстренно госпитализировали в ближайшую больницу. Врач "Динамо" сообщил, что диагноз футболиста будет известен в ближайшие два дня. "Такие травмы характерны для бокса или матчей ММА", – сказал доктор.

Ранее мы писали про курьезный эпизод в матче в Северной Ирландии: мяч застрял в грязи, пока футболист праздновал "гол". К счастью, мяч все же добили в ворота.

Смотрите, как отправляют в нокаут в ММА:

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

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