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Мяч застрял в грязи, пока футболист праздновал "гол": смешное видео

16 февраля, 22:29

Курьезный гол был забит во второй по силе лиге Северной Ирландии

Курьезный гол был забит в матче второй по силе лиги Северной Ирландии между "Портадаун" и "Куинс Юниверсити" (7:1). Нападающий "Портадаун" Адам Сэлли выскочил на свидание с голкипером и пробил мимо лежавшего соперника. Мяч покатился в створ ворот и Сэлли, не дожидаясь, пока круглый пересечет линию, принялся праздновать.

В это время за его спиной разыгралась настоящая комедия: вратарь и защитники отчаялись спасти свои ворота и даже не смотрели в их сторону. Также в сторону центра поля начал направляться одноклубник несостоявшегося гола. А мяч в это время застрял в грязи почти на линии поля. К счастью Сэлли, первым это увидел его одноклубник Крис Лейвери и первым успел на добивание.

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Футболисты "Портадауна" сами посмеялись с этого момента, а затем Сэлли во втором тайме оформил хет-трик, поэтому не особо расстроился этому промаху.

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Смотрите последствия шторма Деннис в Великобритании:

Шторм Деннис бушует в Великобритании

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Источник: Сегодня|Спорт

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