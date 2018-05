Пять голов в овертайме: яркий финал женской Лиги чемпионов в Киеве

В финале женской Лиги чемпионов в Киеве футболистки французского "Лиона" обыграли немецкий "Вольфсбург". Поединок прошел в четверг на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского, а для определения победителя пришлось играть дополнительное время. За 90 минут зрители не увидели ни одного мяча, зато за 30 минут овертайма было забито пять голов. Напомним, что в субботу в Киеве пройдет финал Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль".

По дороге на финал женской Лиги чемпионов я читал мантры антисексизма. Это тот же кофе, просто с молоком, это та же We Are the Champions, просто кавер Лэди Гаги, да чего вообще их сравнивать! Но когда ты впервые попал на женский футбол, не сравнивать с мужским невозможно.

Итак, четверг, киевский стадион "Динамо", "Вольфсбург" против "Лиона". "Волчицы" против "ткачих". На поле будто много Хенриков Ларссонов, в его молодой версии, с блондинистым хвостом. В стартовых составах шесть блондинок у немок и трое среди француженок. Команда брюнеток – фаворитки. У букмекеров и вообще по всем раскладам.

Ну да, медленнее, слабее, но линии футболистки держат четче и переустраиваются быстрее, чем половина команд УПЛ. Блассе из "Вольфсбурга" в штрафной опасно подкатилась под Майри, сбила ее. Пенальти? Тут бы покорчиться от боли и побегать за судьей. Ведь дал всего угловой. А Майри просто вскочила и побежала обратно... Рисовки тут сильно меньше, чем в мужском.

17-тысячник был почти заполнен, 5 процентов пустых мест на глаз. Но символика "Вольфсбурга" и "Лиона" на трибунах почти не видна. Для наших зрителей – дорого, а своих тиффози у клубов нет. Цены в фан-шопе женского финала перед стадионом были вполне "мужские". Даже простая хб-футболка с эмблемами финалистов – 1100 грн. Флаги на трибунах – пяток французских, один немецкий, но с эмблемой "Баварии", два украинских Симферополь и Лебедин, и три от фанов "Ливерпуля", причем не из Британии – Dubai Reds.

Матч "Вольфсбург" – "Лион"

Основное время матча прошло без голов, а в овертайме зрители увидели пять мячей!

На 93-й минуте Пернилле Хардер вывела "Вольфсбург" вперед, однако через несколько минут немецкий клуб остался в меньшинстве – вторую желтую карточку получила Александра Попп. И "Вольфсбург" посыпался. Футболистки французского клуба забили четыре мяча: отличились Амандин Анри, Эжени Ле Сомме, Ада Хегерберг и Камиль Абили.

22-летняя норвежская нападающая Ада Хегерберг забила 15-й гол в этом розыгрыше Лиги чемпионов – это рекорд турнира по количеству голов за один сезон.

"Лион" выиграл Лигу чемпионов в третий раз подряд и в пятый раз в истории – это тоже рекорд.

"Полиция диалога"

"Полиция диалога" охраняла порядок у стадиона. Говорят: "Готовы первыми вмешаться, если намечается напряженка у болельщиков. Может им просто помощь нужна. Но если не успокаиваются, объясняем, что тогда вмешаются ребята посерьезнее (показывает на полицию с дубинками). Но тут перед женским финале пока очень спокойно. Пока к нам подходили только с вопросом "куда тут "бычок" выбросить?"