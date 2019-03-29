Футболисту, порезавшему соперников лезвием во время матча, отменили пожизненную дисквалификацию
Наказание Мансуру Чалару сократили до 20 матчей
Арбитражный совет Турецкой федерации футбола (TFF) сократил дисквалификацию игрока клуба "Амедспор" Мансура Чалара, ранившего соперников лезвием во время матча, с пожизненной до 20 официальных встреч.Ранее сообщалось, что капитан "Амедспора" Чалар пронес режущий предмет на матч 2 марта в Диярбакыре против клуба "Сакарьяспор" (Сакарья), во время встречи он незаметно наносил порезы игрокам соперника.
Руководство "Амедспора" опровергло эти обвинения, назвав их "кампанией по очернению" команды. Позднее "Сакарьяспор" подал в суд на "Амедспор" за ранение пятерых игроков режущим предметом во время матча, сам Чалар отрицал все обвинения.
В начале марта Чалар по решению федерации был отстранен от матчей под эгидой TFF на четыре года и оштрафован на 25 тысяч турецких лир (4,6 тысячи долларов). Согласно регламенту, в Турции любая дисквалификация на срок более трех лет считается пожизненной.
Отмечается, что решение совета о сокращении срока дисквалификации вступает в силу незамедлительно, денежный штраф остается в силе.
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