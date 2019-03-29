Футболисту, порезавшему соперников лезвием во время матча, отменили пожизненную дисквалификацию

Наказание Мансуру Чалару сократили до 20 матчей

Футболисту, порезавшему соперников лезвием во время матча, отменили пожизненную дисквалификацию 2019-03-29T13:23:00+02:00 Футбол Наказание Мансуру Чалару сократили до 20 матчей

Арбитражный совет Турецкой федерации футбола (TFF) сократил дисквалификацию игрока клуба "Амедспор" Мансура Чалара, ранившего соперников лезвием во время матча, с пожизненной до 20 официальных встреч.Ранее сообщалось, что капитан "Амедспора" Чалар пронес режущий предмет на матч 2 марта в Диярбакыре против клуба "Сакарьяспор" (Сакарья), во время встречи он незаметно наносил порезы игрокам соперника.

Руководство "Амедспора" опровергло эти обвинения, назвав их "кампанией по очернению" команды. Позднее "Сакарьяспор" подал в суд на "Амедспор" за ранение пятерых игроков режущим предметом во время матча, сам Чалар отрицал все обвинения.

В начале марта Чалар по решению федерации был отстранен от матчей под эгидой TFF на четыре года и оштрафован на 25 тысяч турецких лир (4,6 тысячи долларов). Согласно регламенту, в Турции любая дисквалификация на срок более трех лет считается пожизненной.

Отмечается, что решение совета о сокращении срока дисквалификации вступает в силу незамедлительно, денежный штраф остается в силе.

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