Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Футболисту, порезавшему соперников лезвием во время матча, отменили пожизненную дисквалификацию

Сегодня, 13:23

Наказание Мансуру Чалару сократили до 20 матчей

Футболисту, порезавшему соперников лезвием во время матча, отменили пожизненную дисквалификацию Футбол Наказание Мансуру Чалару сократили до 20 матчей

Арбитражный совет Турецкой федерации футбола (TFF) сократил дисквалификацию игрока клуба "Амедспор" Мансура Чалара, ранившего соперников лезвием во время матча, с пожизненной до 20 официальных встреч.Ранее сообщалось, что капитан "Амедспора" Чалар пронес режущий предмет на матч 2 марта в Диярбакыре против клуба "Сакарьяспор" (Сакарья), во время встречи он незаметно наносил порезы игрокам соперника.

Руководство "Амедспора" опровергло эти обвинения, назвав их "кампанией по очернению" команды. Позднее "Сакарьяспор" подал в суд на "Амедспор" за ранение пятерых игроков режущим предметом во время матча, сам Чалар отрицал все обвинения.

В начале марта Чалар по решению федерации был отстранен от матчей под эгидой TFF на четыре года и оштрафован на 25 тысяч турецких лир (4,6 тысячи долларов). Согласно регламенту, в Турции любая дисквалификация на срок более трех лет считается пожизненной.

Отмечается, что решение совета о сокращении срока дисквалификации вступает в силу незамедлительно, денежный штраф остается в силе.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег футбол, чемпионат Турции

Вы сейчас просматриваете новость " Футболисту, порезавшему соперников лезвием во время матча, отменили пожизненную дисквалификацию". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Футбол на Куличках

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Траур в клубе Зинченко: умер уникальный для "МанСити" человек

27 марта, 10:24

Не стало пожизненного президента "горожан", который попал в Зал славы "Сити", даже не будучи игроком

Сборная Украины с победы стартовала в отборе на Евро-2019

25 марта, 15:18

Наши 17-летние футболисты забили два гола в ворота Косово

Расписание и трансляции матчей отбора на Евро-2020 25 марта

25 марта, 12:55

Все матчи понедельника в квалификации на чемпионат Европы по футболу

Стали известны все участники Кубка Африки-2019

25 марта, 12:25

Турнир пройдет в Египте с 21 июня по 19 июля

"Карлики" класса люкс: сборная Украины сыграет в стране самых богатых людей Европы

25 марта, 09:54

Сегодня украинцы встретятся с Люксембургом во втором туре квалификации Евро-2020

Эксперт о матче с Люксембургом: "С любым соперником можно нарваться на бомбу"

25 марта, 09:18

Олег Протасов – о стартовых матчах сборной Украины в квалификации Евро-2020

Бывший муж Удовиченко рассказал, что погубило их брак

Мария Порошина обручилась со своим избранником

Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы

В Украине запретили зелёнку, йод и валерианку

Глухота, работа не за деньги: о чем молчал Игорь Крутой

Кремль уличили в сокрытии правды о Крымском мосте

Порошенко назвал главу своей администрации "предателем"

Ученые назвали овощ для снижения давления

Паралимпийка Бренне Хакаби снялась для журнала. Фото

Как депутаты изменили закон о тотальной украинизации
Загрузка...

Игрок "Шахтера" стоимостью 100 миллионов евро получил травму

27 марта, 13:12

Ложка дегтя в победном матче "горняков": бразильский защитник Исмаили ушел с поля из-за повреждения

"Огонь тухнет": бывший капитан "Динамо" рассказал, почему не хочет возвращаться в Украину

27 марта, 12:36

По словам Николая Морозюка, после Турции играть в УПЛ ему будет просто неинтересно

Роналду ждет пятого ребенка: его подруга Джорджина показала свой животик на матче с Украиной

27 марта, 10:52

Девушка Криштиану во время поединка португальцев против команды Шевы засветила свое интересное положение

57 лет не было ничего подобного: Италия поиздевалась над Лихтенштейном в отборе Евро-2020

27 марта, 10:04

Итальянцы выиграли с разницей в шесть мячей: такое впервые случилось при жизни Роберто Манчини

Дания спаслась с 0:3, а Греция – с 0:2: все результаты сумасшедшего вторника в отборе на Евро-2020

27 марта, 08:50

Италия и Испания показали Украине, как надо справляться с "карликом" без лишних нервов

«Это уже анорексия». Поклонников напугал вид Марии Горбань

17-летняя дочь Михайлова поменяла имя и стала красавицей

Королёва удивила своей фигурой