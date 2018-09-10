Футболисту, потерявшему возможность говорить, купили синтезатор речи, как у Хокинга

Бывший голландский футболист Фернандо Риксен, в мае из-за бокового амиотрофического склероза лишившийся возможности говорить, получил в подарок компьютер, который позволит ему синтезировать речь, сообщает The Scottish Sun. 42-летний экс-футболист с помощью устройства сможет за счет движения глаз управлять экраном монитора и составлять предложения, а также озвучивать их.

"Это изменило мою жизнь", – рассказал Риксен. – "Теперь я снова могу общаться с близкими и рассказать им, как себя чувствую. Теперь я опять могу шутить и просто общаться с ними. Это сделало мою жизнь легче – теперь я могу сказать жене, что мне нужно.

Не нужно грустить из-за моей болезни. Это жизнь. Нужно принимать ее такой, какая она есть. Я тут и я по-прежнему борюсь."

По информации издания, стоимость компьютера, аналогичного тому, каким ранее пользовался всемирно известный физик-теоретик Стивен Хокинг, составила 20 тысяч фунтов.

Несколько лет назад Криштиану Роналду пригласил Риксена на матч "Реала" против "Легии" в Польше и подарил больному свою футболку. С голландским экс-футболистом также встретились президент мадридского клуба Флорентино Перес и агент Роналду Жорже Мендеш.

Боковой амиотрофический склероз – это медленно прогрессирующее, неизлечимое заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.