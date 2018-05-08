Голландский футболист, страдающий от неизлечимой болезни, потерял способность говорить

Вчера, 13:40

Фернандо Риксен страдает от бокового амиотрофического склероза

Фернандо Риксен. Фото Wikipedia
Фернандо Риксен. Фото Wikipedia

Бывший голландский футболист Фернандо Риксен, у которого в 2013 году был диагностирован боковой амиотрофический склероз (болезнь Лу Герига), потерял возможность говорить. Риксен за свою карьеру выступал за голландские "Фортуну", "АЗ", шотландский "Рейнджерс", а с российским "Зенитом" побеждал в Кубке и Суперкубке УЕФА.

"Он больше не может говорить, больше ничего не говорит. Единственное средство коммуникации с ним – его моргающие глаза", – сообщил биограф и друг 41-летнего Винсент де Врис.

Боковой амиотрофический склероз – это медленно прогрессирующее, неизлечимое заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.

Несколько лет назад Криштиану Роналду пригласил Риксена на матч "Реала" против "Легии" в Польше и подарил больному свою футболку. С голландским экс-футболистом также встретились президент мадридского клуба Флорентино Перес и агент Роналду Жорже Мендеш.

Ранее мы писали, что знаменитый мотогонщик Эрик Геборс утонул в озере, пытаясь спасти собакуДля поисков погибшего были привлечены спасатели на лодках и вертолете, но тело нашли только на следующий день.
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Источники:

СЭ, Сегодня|Спорт

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