Голландский футболист, страдающий от неизлечимой болезни, потерял способность говорить

Бывший голландский футболист Фернандо Риксен, у которого в 2013 году был диагностирован боковой амиотрофический склероз (болезнь Лу Герига), потерял возможность говорить. Риксен за свою карьеру выступал за голландские "Фортуну", "АЗ", шотландский "Рейнджерс", а с российским "Зенитом" побеждал в Кубке и Суперкубке УЕФА.

"Он больше не может говорить, больше ничего не говорит. Единственное средство коммуникации с ним – его моргающие глаза", – сообщил биограф и друг 41-летнего Винсент де Врис.

Боковой амиотрофический склероз – это медленно прогрессирующее, неизлечимое заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.

Несколько лет назад Криштиану Роналду пригласил Риксена на матч "Реала" против "Легии" в Польше и подарил больному свою футболку. С голландским экс-футболистом также встретились президент мадридского клуба Флорентино Перес и агент Роналду Жорже Мендеш.

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